Investigadors aporten claus per construir un nou model de mesurament d'audiències de les plataformes de 'streaming'

Nous paràmetres per a un mesurament fiable de les audiències

El personal investigador de la UOC assenyala que el concepte d'audiència ha patit una alteració dins d'aquest nou ecosistema audiovisual. Això es deu a l'evolució dels paràmetres, els quals integren noves mètriques, com ara la retenció o la popularitat del contingut, les quals són difícils d'estandarditzar per poder-les mesurar.

Així, es considera que per poder fer un mesurament més adequat de les audiències cal tenir en compte factors com la fragmentació de l'audiència, la necessitat de ponderar les dades recollides atorgant pes a variables com la intensitat del visionament —el famós binge watching— o la volatilitat dels usuaris de les plataformes de reproducció en línia. En aquest sentit, la investigadora Elena Neira subratlla que "hem d'incloure noves dimensions, ja que en el nou concepte d'audiència destaquen aspectes com el compromís o la implicació dels usuaris amb el contingut o la profunditat d'atenció de cada espectador, entre molts d'altres".

L'heterogeneïtat intrínseca al model de negoci d'aquestes plataformes introdueix elements que impedeixen significativament la construcció d'un concepte d'audiència estàndard i global. Per exemple, a diferència dels canals de televisió tradicional, no hi ha una igualtat de condicions per a les plataformes de reproducció en línia pel que fa al consum i la penetració a la llar, la participació i la disponibilitat al mercat.

Tot això es tradueix en distorsions en el mesurament de les audiències, les quals poden quedar més esbiaixades si es té en compte el cicle de vida del contingut dins d'una plataforma de reproducció en línia, ja que aquest determinarà de manera significativa el nombre d'espectadors.

Altres factors externs que poden influir en el mesurament fiable de les audiències són l'impacte aconseguit a les xarxes socials, el volum de descàrregues a la xarxa o el nombre de consultes fetes a cercadors com Google.

"L'ús de plataformes de reproducció en línia no és residual i està acaparant cada vegada més hores del temps d'entreteniment de la població, la qual cosa no afecta només el sector, sinó que també té implicacions legislatives, ja que aquests models de negoci no tenen la mateixa normativa que les televisions tradicionals i haurien de tenir algun tipus d'obligació per poder dimensionar la magnitud de l'aportació que fan a les arques de l'estat", comenta Neira, que també alerta de com les plataformes acostumen a aportar només dades globals de les seves audiències i no dades específiques de l'abast a cada territori.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball decent i desenvolupament econòmic i indústria, innovació i infraestructura.

Article de referència

Neira, Elena; Clares-Gavilán, Judith; Sánchez-Navarro, Jordi (2021). "New audience dimensions in streaming platforms: the second life of Money heist on Netflix as a case study". Profesional de la información, v. 30, n. 1, e300113. https://doi.org/10.3145/epi.2021.ene.13

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).