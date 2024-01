La sostenibilidad, clave para la supervivencia de las empresas

La pandemia ha frenado muchas iniciativas

El director del máster universitario de Responsabilidad Social Corporativa de la UOC alerta de que habitualmente se habla del «impacto» de las empresas en tres ámbitos: económico, social y ambiental, pero añade la importancia del laboral y del de gobernanza. «Está muy bien no generar efectos medioambientales, pero si tenemos a trabajadores explotados no llegaremos a ninguna parte», señala sobre el primer tema, mientras relaciona las «estructuras jerárquicas, de dirección y liderazgo único» como otra manera de no ofrecer «condiciones óptimas» a las plantillas. «Hay muchos aspectos a tener en cuenta y cada uno tiene su impacto. Hay que buscar un punto equilibrado», propone. La pandemia de coronavirus, lamenta, ha «puesto el freno» en muchas organizaciones y también en los consumidores. «La necesidad te hace tomar decisiones que no son las más sostenibles», asegura Corrons, que apunta a la Administración como generadora de soluciones para ambos sectores, para que vuelvan a la senda de la concienciación.

«El cambio climático es una amenaza global, pero, sobre todo, es una gran oportunidad», destaca el director de Naturklima, que apunta a «nuevas líneas de negocio» relacionadas con la sostenibilidad. Ante la «exigencia» de consumidores y Administración, añade Corrons, las empresas necesitan ser «más responsables con su entorno», y apuesta por crear puestos de trabajo específicos que les ayuden a conseguir estos objetivos.