La sostenibilitat, clau per a la supervivència de les empreses

Un problema de tots

Dins del fenomen «global», el responsable de Naturklima defensa que una part «molt important de les respostes, les actuacions i les estratègies han d'aplicar-se en l'àmbit local». I per prendre decisions, sosté, cal analitzar el punt de partida. «Actuar contra el canvi climàtic és important, però abans d'actuar és imprescindible conèixer la dimensió del problema al qual ens enfrontem a cada territori», afirma. Per això, la fundació estudia, mitjançant el seu observatori, els efectes del canvi climàtic. I les conclusions no són esperançadores. El 40 % de la població de la província sofrirà un «impacte sever» en els pròxims anys, amb pujada de temperatures, inundacions o pèrdua de biodiversitat. Per compensar-ho, la Diputació de Guipúscoa s'ha compromès a reduir les emissions en, almenys, un 80 % per al 2050 respecte del 2005 i que el 80 % de l'energia utilitzada sigui d'origen renovable. La Unió Europea es marca com a objectiu baixar almenys un 40 % dels gasos d'efecte d'hivernacle per al 2030.

Per aconseguir aquestes ambicioses xifres, Zabala considera que falta conscienciació i adverteix que hi ha estudis que demostren que més de la meitat de les pimes no saben el que és l'economia circular. «Per a les empreses és el moment d'entendre que poden i han de ser part de la solució davant del repte del canvi climàtic», remarca, i afegeix que la sostenibilitat no sols pal·lia els efectes d'aquesta crisi, sinó que «genera ocupació i competitivitat». Segons el seu punt de vista, les organitzacions han d'«avançar-se» als canvis legislatius i a les tendències del consum.