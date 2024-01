Modelos matemáticos inspirados en la ecología para comprender las redes sociales

Dos patrones de comportamiento: estado de reposo y de atención colectiva

Los resultados muestran que a partir de unos ingredientes mínimos (competición, beneficio mutuo y maximización de la visibilidad), este modelo permite capturar y predecir lo que sucede en la realidad. Según describen los investigadores, Twitter tendría básicamente dos patrones. Por un lado, cuando la atención está fragmentada, el sistema se estructura como «una red modular, es decir, organizada en diferentes grupos según los intereses de los usuarios y en torno a unos determinados hashtags temáticos». Por otro lado, cuando ocurre un hecho excepcional o viral, que puede ser cualquier noticia extraordinaria, desde unas elecciones hasta un terremoto o un programa de televisión, «todos los usuarios vuelcan su atención sobre ese fenómeno y se borran las comunidades temáticas, con lo que pasan a otro estado que llamamos anidado (nested)». En estos casos, la discusión se articula en torno a un conjunto reducido de usuarios que generan y usan una gran cantidad de etiquetas que son citadas por prácticamente todos los participantes en la red. Una vez que el interés por el evento desaparece, el sistema vuelve a su organización normalmente modular, que sería el estado de reposo.

Uno de los aspectos destacados de este enfoque es que se trata de un modelo sencillo, que con muy pocos parámetros es capaz de capturar los ingredientes fundamentales que impulsan los patrones emergentes observados en Twitter y que, además, es «neutro» respecto a los usuarios. Es decir, «el modelo no necesita suponer nada sobre las motivaciones, los sesgos o los estados de ánimo de las personas, ni sobre el formato de los hashtags. La única asunción del modelo es que tanto usuarios como hashtags están alineados con un tema de preferencia, y por eso funciona igual independientemente del suceso comunicativo que se analice», subrayan los investigadores.

Un modelo adaptable a otras redes sociales

Los investigadores apuntan que este nuevo enfoque ecológico abre la puerta a modelizar otras redes sociales o sistemas comunicativos, mientras en ellos también «exista una competición por la atención, sea por medio de palabras o incluso también imágenes, como sería el caso de Instagram». En este sentido, el equipo que ha participado en el estudio pretende seguir profundizando en este marco y se plantean futuras líneas de investigación, como la posibilidad de utilizar estos modelos para intervenir en los eventos comunicativos. «De la misma forma que los ecólogos utilizan sus modelos para tratar de intervenir en los ecosistemas y, por ejemplo, evitar la extinción de cierta especie, nuestra idea sería investigar en el plano teórico en qué condiciones se fortalecen o desvanecen estos eventos comunicativos y, quizás en un futuro, poder también intervenir en ellos. Por ejemplo, para hacer desaparecer ciertas conversaciones o hashtags perniciosos como las que se producen en las burbujas de noticias falsas», concluyen los autores.

La reciente publicación científica sobre esta investigación se corresponde con el último capítulo de la tesis de María José Palazzi, doctorada con el programa de Tecnologías de la Información y de Redes de la UOC. Este trabajo es fruto de una triple colaboración entre su grupo de la UOC, CoSIN3, y la Universidad de Padua y el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) —adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad de las Illes Balears—, en el marco del proyecto Towards an Ecological Approach of Information Systems (TEAMS), financiado por la Fundación Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 9, sobre industria, innovación e infraestructura, y el 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

