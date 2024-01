Models matemàtics inspirats en l'ecologia per comprendre les xarxes socials

Paral·lelisme amb la col·laboració de flors i insectes pol·linitzadors

En l'àmbit de l'ecologia i de les xarxes complexes es treballa, des de fa dècades, amb models matemàtics que intenten descriure el comportament de sistemes naturals per predir aspectes com ara l'evolució de l'abundància de les espècies. Observant el comportament de Twitter, els autors de l'article van identificar paral·lelismes entre alguns d'aquests models i les característiques de les interaccions en aquesta xarxa social. «La nostra intuïció va ser que els usuaris de Twitter, entesos de manera abstracta, competeixen per un recurs limitat com és l'atenció, de la mateixa manera que insectes pol·linitzadors com les abelles competeixen pel nèctar. També les etiquetes, les paraules o mems competeixen per ser els més utilitzats, de manera semblant a les plantes, que per mitjà de les olors i els colors competeixen de manera passiva per l'atenció dels insectes», descriuen els autors.

En concret, el nou treball adapta a Twitter el tipus de models matemàtics que des de fa cinquanta anys es fan servir en ecologia per estudiar els ecosistemes mutualistes naturals, que són els que es basen en el benefici mutu entre espècies. «Quan un usuari tria un hashtag, tots dos agents se'n beneficien: l'usuari perquè considera que aquesta etiqueta expressa bé els seus desitjos i que fent-la servir obtindrà més atenció, i el hashtag de manera passiva perquè serà més difós, de manera que es reprodueix, per tant, la relació mutualista que hi ha entre pol·linitzadors i plantes. La nostra hipòtesi era que, si Twitter funcionava de manera semblant a aquests ecosistemes, hi hauríem de trobar una certa correspondència i ser capaços de predir els patrons amb què s'organitza la xarxa social», subratllen.