Verano pos-COVID-19: a medio gas y en clave nacional

«Este verano no será todavía plenamente normal». Los expertos en turismo consideran que el período estival que está a la vuelta de la esquina aún no será comparable al de 2019, pero sí que superará las cifras de ingresos y número de viajeros del pandémico 2020. Según el director del grado de Turismo de la Universitat Oberta de Catalunya, Francesc González, se animarán a viajar las personas con más experiencia en viajes y seguirá imponiéndose el turismo dentro de España, más hacia el interior que a la costa. Fuera de nuestras fronteras, Europa será el destino más elegido frente a los viajes internacionales. De igual forma, opina, llegarán más europeos que ciudadanos de otros continentes. «Habrá situaciones ambivalentes: buena parte de la población está deseosa de viajar y otra permanecerá recelosa y precavida», añade el profesor de los Estudios de Economía y Empresa, Pablo Díaz, que coincide en que el turismo internacional, de salida y de llegada, aún no se recuperará este año.

La directora del grado de Gestión y Administración Pública (interuniversitario: UOC, UB), Maria Julià Barceló, advierte que, según el último informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT), publicado en marzo de este año, uno de cada tres destinos turísticos aún permanecía «completamente cerrado» al turismo, y el 34 %, añade la experta, lo está «parcialmente». Con la vacunación masiva en marcha, Julià augura que este año habrá una «cierta reactivación» de los viajes por ocio, pero, puntualiza, «sin perder de vista que la pandemia continúa». El director del grado de Turismo apunta al estudio de Exceltur para prever para este verano pos-COVID-19 un 66 % de las visitas y un 47 % de los ingresos con respecto a la campaña de 2019 y añade que «con mucha seguridad» aumentarán las cifras del año pasado. De la misma opinión es Díaz, que ratifica que los datos quedarán «muy lejos» de los de 2019 pero es optimista en cuanto al turismo dentro de España, que, dice, «volverá a ser clave para salvar el volumen de negocio de las empresas».