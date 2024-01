L'estiu post-COVID-19: a mig gas i en clau estatal

Qui viatjarà?

Els experts consideren que la percepció del risc serà clau perquè els espanyols viatgin. «Hi ha una disminució per l'inici de la vacunació massiva, però el record està molt present i hi ha una certa confusió i incertesa, per la qual cosa és molt probable que la major part dels consumidors prenguin decisions conservadores i basades en la prudència», explica González. Díaz, per la seva banda, afegeix que les edats «mitjanes» tenen interès per viatjar i pel lleure de manera «acumulada». Tots dos apunten a la renda i a la crisi econòmica derivada de la sanitària com a factor clau per decidir viatjar aquest estiu. «No oblidem que, a més de la incertesa pandèmica, hi ha una gran incertesa econòmica», exposa el docent dels Estudis d'Economia i Empresa.

Pel que fa al cost que suposaran els viatges, González rebutja que hi hagi una «abaixada de preus de forma generalitzada» i, al contrari, creu que es mantindran o fins i tot augmentaran «a mesura que les reserves es vagin completant». Díaz hi afegeix que es podran registrar ofertes «molt cridaneres» en el sector hoteler, però que no és probable que s'estenguin al de la restauració, per exemple.