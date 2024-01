La UOC participa en una iniciativa Erasmus+ para reducir el impacto ambiental de los viajes de proyectos internacionales

La UOC es una de las universidades de la Unión Europea que participará en el proyecto de Erasmus+ The ONE Meeting Project, que justamente empieza a dar los primeros pasos. Se trata de una iniciativa, liderada por la alemana FernUniversität in Hagen, que busca explorar las formas que permiten a los participantes en proyectos internacionales ser más eficientes para evitar viajes. La intención es encontrar fórmulas que contribuyan a reducir la huella ecológica de los proyectos internacionales europeos.

La necesidad de este proyecto surge por el hecho de que el rápido crecimiento de las tecnologías de la comunicación, la reducción de los costes de viajar, el incremento del multilingüismo y las fronteras abiertas han permitido más colaboración transnacional. La Unión Europea ha dado un gran apoyo a estos intercambios mediante proyectos y ayudas a la movilidad. Ahora bien, a medida que se va poniendo más en evidencia la grave crisis climática, tanto los gobiernos de los estados como la Unión Europea han ido apostando por objetivos medioambientales que permitan lograr una Unión Europea climáticamente neutra el 2050.

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a cancelar centenares de acontecimientos, y esto también pone en evidencia que hay que encontrar alternativas a los encuentros presenciales. Este es el objetivo principal de The ONE Meeting Project, con la participación de la UOC. El investigador del grupo de investigación Open Evidence de la UOC Josep Maria Duart explica que el proyecto "se basará en el análisis y el estudio de casos de éxito de maneras de trabajar en remoto para intentar aportar evidencias para poder hacer las actividades de proyectos de colaboración internacional de una manera diferente". Cada una de las universidades que participan en el proyecto se compromete a desarrollar varias actividades y a presentar más adelante los resultados.

Del proyecto tiene que surgir un informe con material de apoyo que sirva para sensibilizar sobre la importancia de introducir más reuniones virtuales y remotas; un conjunto de herramientas con orientaciones prácticas para la integración de programas y herramientas para reuniones, la planificación de proyectos, la creatividad y la colaboración, y finalmente, una guía con todo lo que hay que saber para ejecutar proyectos de reuniones ONE que presenten paso a paso una estrategia para convertir proyectos en ONE meeting only.

Los resultados del proyecto se harán llegar a cincuenta instituciones educativas, que se comprometen a introducir el formato para contribuir a los objetivos medioambientales que se plantean. Todos estos resultados, destaca Duart, "tendrán que servir para cambiar determinadas políticas y acciones".

Duart comenta que en el cambio de estas dinámicas intervienen cuestiones culturales y de costumbres. El proyecto The ONE Meeting Project implica una revisión a las dinámicas de las relaciones en beneficio del medio ambiente. "Esto", añade Duart, "no quiere decir que el proyecto considere que no se tengan que producir encuentros presenciales entre quienes participan en proyectos internacionales, pero sí que apuesta para que sean más operativos y eficientes", con el objetivo de reducir la movilidad aprovechando la potencialidad de las tecnologías.