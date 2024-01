La UOC participa en una iniciativa Erasmus+ per reduir l'impacte ambiental dels viatges de projectes internacionals

La UOC és una de les universitats de la Unió Europea que participarà en el projecte d'Erasmus+ The ONE Meeting Project, que justament comença a donar els primers passos. Es tracta d'una iniciativa, liderada per l'alemanya FernUniversität in Hagen, que busca explorar les formes que permeten als participants en projectes internacionals ser més eficients per evitar viatges. La intenció és trobar fórmules que contribueixin a reduir la petjada ecològica dels projectes internacionals europeus.

La necessitat d'aquest projecte sorgeix pel fet que el ràpid creixement de les tecnologies de la comunicació, la reducció dels costos de viatjar, l'increment del multilingüisme i les fronteres obertes han permès més col·laboració transnacional. La Unió Europea ha donat un gran suport a aquests intercanvis mitjançant projectes i ajuts a la mobilitat. Ara bé, a mesura que es va posant més en evidència la greu crisi climàtica, tant els governs dels estats com la Unió Europea han anat apostant per objectius mediambientals que permetin assolir una Unió Europea climàticament neutra el 2050.

La pandèmia de la COVID-19 ha obligat a cancel·lar centenars d'esdeveniments, i això també posa en evidència que cal trobar alternatives a les trobades presencials. Aquest és l'objectiu principal de The ONE Meeting Project, amb la participació de la UOC. L'investigador del grup de recerca Open Evidence de la UOC Josep Maria Duart explica que el projecte "es basarà en l'anàlisi i l'estudi de casos d'èxit de maneres de treballar en remot per intentar aportar evidències per poder fer les activitats de projectes de col·laboració internacional d'una manera diferent". Cadascuna de les universitats que participen en el projecte es compromet a desenvolupar diverses activitats i presentar-ne més endavant els resultats.

Del projecte n'ha de sorgir un informe amb material de suport que serveixi per sensibilitzar sobre la importància d'introduir més reunions virtuals i remotes; un conjunt d'eines amb orientacions pràctiques per a la integració de programes i eines per a reunions, la planificació de projectes, la creativitat i la col·laboració, i finalment, una guia amb tot el que cal saber per executar projectes de reunions ONE que presentin pas a pas una estratègia per convertir projectes en ONE meeting only.

Els resultats del projecte es faran arribar a cinquanta institucions educatives, que es comprometen a introduir el format per contribuir als objectius mediambientals que es plantegen. Tots aquests resultats, destaca Duart, "hauran de servir per canviar determinades polítiques i accions".

Duart comenta que en el canvi d'aquestes dinàmiques hi intervenen qüestions culturals i de costums. El projecte The ONE Meeting Project implica una revisió a les dinàmiques de les relacions en benefici del medi ambient. "Això", afegeix Duart, "no vol dir que el projecte consideri que no s'hagin de produir trobades presencials entre els qui participen en projectes internacionals, però sí que aposta perquè siguin més operatius i eficients", amb l'objectiu de reduir la mobilitat aprofitant la potencialitat de les tecnologies.