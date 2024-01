'Pecha kucha' de arte, ciencia y tecnología en la Bienal Ciudad y Ciencia, en colaboración con Hac Te y sus socios UOC, Hangar y BIST

¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Y los límites del planeta y la naturaleza? ¿Cuáles son los límites de nuestra sociedad? La Bienal Ciudad y Ciencia de Barcelona, que tendrá lugar entre el 8 y el 13 de junio, girará alrededor de estas y otras muchas preguntas abiertas en torno a los límites. Algunas de las actividades destacadas del programa son el Pecha kucha express: arte, ciencia, tecnología y el Pecha kucha express y live coding, un formato de presentación de origen japonés utilizado muy a menudo en el terreno de la arquitectura y que apuesta por un intercambio de ideas rápido en un contexto informal. La actividad tendrá lugar este viernes, 11 de junio, a las 20 h, en la plaza Comercial del Born, y es una de las propuestas de los comisarios de la Bienal Pau Alsina, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, e Irma Vilà, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

Las persones participantes en el pecha kucha explicarán sus proyectos en un tiempo limitado de 6 minutos y 40 segundos. Lo harán a través de 20 diapositivas, a cada una de las cuales solo podrán dedicar 20 segundos. El resultado es una presentación de proyectos en un formato lúdico-festivo perfecto para todo tipo de ideas locas, sorprendentes y osadas, en el límite del bien y el mal.

Están convocados seis artistas y seis científicos, y la actividad busca «crear un vínculo entre el imaginario futuro, especulativo, y la realidad pragmática de la investigación en los límites», explica Alsina, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, doctor en Filosofía e investigador en las interrelaciones entre arte y ciencia. «Algunas veces, este terreno especulativo está próximo a las artes y, otras, está próximo a la propia ciencia, que tiene que ir más allá de sus límites disciplinarios y avanzar más allá en el conocimiento interdisciplinario, transdisciplinario o multidisciplinario», añade.

«El pecha kucha es un tipo de speed dating de ideas», detalla Alsina. «Lo que queremos es contribuir a interconectar las artes con las ciencias, mezclar y crear puntos de intercambio, facilitar la interlocución y el maridaje de las unas con las otras. Con este encuentro ágil y dinámico, la intención es estimular una serie de procesos que piden saltarse la compartimentación disciplinaria y explorar zonas intersticiales de interés común.»

Los invitados participarán en dos rondas de presentaciones. La primera estará a cargo de la artista electrónica y programadora creativa Mónica Rikić; el artista multimedia Mario Santamaria; la investigadora Joana Moll, que centra su trabajo en la exploración crítica de la manera en que las narrativas poscapitalistas afectan a la alfabetización de las máquinas, los humanos y los ecosistemas; la jefa de grupo en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), Elisabet Romero; el divulgador científico Pedro Gómez-Romero, y el químico y nanotecnólogo Samuel Sánchez.

A la segunda están convocados el músico multiinstrumentista e investigador Martí Ruiz Carulla; el físico teórico polaco Maciej Lewenstein; el creador audiovisual y cofundador de Playmodes Eloi Maduell; el físico Antoine Reserbat-Plantey; la codificadora creativa y artista digital Anna Carreras, y la compositora y artista sonora de origen japonés Reiko Yamada. La investigadora cultural Carolina Jiménez será la moderadora de ambas tandas de presentaciones.