'Pecha kucha' d'art, ciència i tecnologia a la Biennal Ciutat i Ciència, en col·laboració amb Hac Te i els seus socis UOC, Hangar i BIST

Quins són els límits del coneixement? I els límits del planeta i la natura? Quins són els límits de la nostra societat? La Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona, que tindrà lloc entre el 8 i el 13 de juny, girarà al voltant d'aquestes i moltes altres preguntes obertes relacionades amb els límits. Algunes de les activitats destacades del programa són el Pecha kucha express: art, ciència, tecnologia i el Pecha kucha express i live coding, un format de presentació d'origen japonès emprat molt sovint en el terreny de l'arquitectura i que aposta per un intercanvi d'idees ràpid en un context informal. L'activitat tindrà lloc divendres, 11 de juny, a les 20 h, a la plaça Comercial del Born, i és una de les propostes dels comissaris de la Biennal Pau Alsina, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i Irma Vilà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

Les persones participants en el pecha kucha explicaran els seus projectes en un temps limitat de 6 minuts i 40 segons. Ho faran a través de 20 diapositives, a cadascuna de les quals només podran dedicar 20 segons. El resultat és una presentació de projectes en un format ludicofestiu perfecte per a tot tipus d'idees boges, sorprenents i agosarades, en el límit del bé i del mal.

Hi estan convocats sis artistes i sis científics, i l'activitat busca «crear un lligam entre l'imaginari futur, especulatiu, i la realitat pragmàtica de la recerca en els límits», explica Alsina, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, doctor en Filosofia i investigador en les interrelacions entre art i ciència. «Algunes vegades, aquest terreny especulatiu és proper a les arts i, d'altres, és proper a la mateixa ciència, que ha d'anar més enllà dels seus límits disciplinaris i avançar més enllà en el coneixement interdisciplinari, transdisciplinari o multidisciplinari», afegeix.

«El pecha kucha és una mena de speed dating d'idees», detalla Alsina. «El que volem és contribuir a interconnectar les arts amb les ciències, barrejar i crear punts d'intercanvi, facilitar la interlocució i el maridatge de les unes amb les altres. Amb aquesta trobada àgil i dinàmica, la intenció és estimular una sèrie de processos que demanen saltar-se la compartimentació disciplinària i explorar zones intersticials d'interès comú.»

Els convidats participaran en dues rondes de presentacions. La primera anirà a càrrec de l'artista electrònica i programadora creativa Mónica Rikić; l'artista multimèdia Mario Santamaria; la investigadora Joana Moll, que centra la seva feina en l'exploració crítica de la manera en què les narratives postcapitalistes afecten l'alfabetització de les màquines, els humans i els ecosistemes; la cap de grup a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), Elisabet Romero; el divulgador científic Pedro Gómez-Romero, i el químic i nanotecnòleg Samuel Sánchez.

A la segona hi estan convocats el músic multiinstrumentista i investigador Martí Ruiz Carulla; el físic teòric polonès Maciej Lewenstein; el creador audiovisual i cofundador de Playmodes Eloi Maduell; el físic Antoine Reserbat-Plantey; la codificadora creativa i artista digital Anna Carreras, i la compositora i artista sonora d'origen japonès Reiko Yamada. La investigadora cultural Carolina Jiménez serà la moderadora d'ambdues tandes de presentacions.