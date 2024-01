La oficina no ha muerto, ha mutado

La oficina prepandemia no ha muerto, en contra del futuro que muchos le vaticinaron. "Son exageradas estas afirmaciones, la mayoría de las empresas mantendrán sus oficinas, aunque les darán un uso más flexible", afirma Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Según una encuesta a 4.000 trabajadores, el 69% de los trabajadores remotos se sentirían cómodos al regresar a la oficina, aunque un 80% de los empleados afirma que disfruta trabajando en remoto. "Entramos en la era de la flexibilidad, no hay duda, y las empresas tendrán que adaptarse si quieren contar con los mejores", advierte Manel Fernández Jaria, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. De hecho, un 76% afirma que si tuviera que buscar un empleo buscaría uno con opción de trabajo en remoto. "A las compañías que no se adapten les será difícil atraer talento por no tener una política de conciliación flexible o a medida del trabajador. La gente no querrá trabajar en según qué condiciones", añade Jaria.