L'oficina no ha mort, ha mutat

L'oficina prepandèmia no ha mort, en contra del futur que molts li van vaticinar. "Són exagerades aquestes afirmacions, la majoria de les empreses mantindran les oficines, encara que els donaran un ús més flexible", afirma Eva Rimbau, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Segons una enquesta a 4.000 treballadors, el 69 % dels treballadors remots se sentirien còmodes en tornar a l'oficina, encara que un 80 % dels empleats afirma que gaudeix treballant en remot. "Entrem en l'era de la flexibilitat, no hi ha dubte, i les empreses hauran d'adaptar-s'hi si volen comptar amb els millors", adverteix Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. De fet, un 76% afirma que si hagués de buscar feina en buscaria una amb opció de treball en remot. "A les companyies que no s'adaptin els serà difícil atreure talent per no tenir una política de conciliació flexible o a la mida del treballador. La gent no voldrà treballar en segons quines condicions", afegeix Jaria.