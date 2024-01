Las empresas de reparto de comida a domicilio necesitan hasta 8.000 servicios diarios para ser rentables en una gran ciudad

Escenarios de futuro

Además, en base a los datos obtenidos, los autores advierten unas líneas de futuro de este tipo de empresas en las que se concibe la aplicación de este tipo de servicios a otros sectores, no solo el reparto de comida.

Por ejemplo, uno de los escenarios que contemplan los expertos es la contratación directa de los riders por parte de estas empresas. En este supuesto, los costes de entrega se incrementarían en un 30 %. Sin embargo, parece ser que el sector está tendiendo hacia la subcontratación en masa de riders a empresas de trabajo temporal, lo que reducirá ligeramente este sobrecoste a la vez que mantendrá la flexibilidad.

De hecho, los expertos dibujan un futuro en el que estas compañías apuesten también por varias líneas de negocio para obtener una mayor rentabilidad económica que la conseguida gracias a las operaciones de entrega de alimentos a domicilio.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

Artículo de referencia

Eduard J. Alvarez-Palau, Laura Calvet-Liñán, Marta Viu-Roig, Mariem Gandouz, Angel A. Juan, "Economic profitability of last-mile food delivery services: Lessons from Barcelona", Research in Transportation Business & Management, 2021, 100659, ISSN 2210-5395, https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100659

