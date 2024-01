Les empreses de repartiment de menjar a domicili necessiten fins a 8.000 serveis diaris per ser rendibles en una gran ciutat

Rendibilitat del servei

Després d'analitzar el context i la situació, els experts calculen que, com a mínim, es necessiten unes 8.000 comandes diàries perquè aquest tipus de plataformes comencin a ser rendibles per la seva pròpia explotació. "Aquest seria l'escenari més benèvol. En l'escenari alternatiu, en el qual afegim tots aquells costos relacionats amb l'expansió d'aquest tipus d'empreses a altres mercats, trobem que aquests 8.000 serveis s'han de multiplicar fins a 19.000 perquè la situació operativa sigui rendible, i això és una mica sorprenent", explica aquest expert.

Malgrat aquesta situació, aquestes empreses no basen els seus ingressos únicament en la seva activitat. Es basen en dos pilars que són, d'una banda, els inversors i fons de capital de risc que els permeten sustentar el negoci i, d'altra banda, la participació en altres models de negoci. "Encara que el seu negoci principal sigui el lliurament de menjar a domicili, és difícil que siguin rendibles econòmicament i, per tant, han de començar a optar per altres models de negocis complementaris com el lliurament d'una altra mena de productes o els serveis complementaris per a restaurants, com les cuines cegues", recalca Álvarez.

D'aquesta manera, gràcies a aquestes participacions, aquest tipus de plataformes obtenen un percentatge de guanys més elevat. "L'objectiu final sol ser captar com més usuaris millor, per oferir-los serveis addicionals, tot i que és cert que en el transcurs de la recerca no ens hem centrat en els algorismes interns de cada plataforma", explica aquest expert.

Ja fa anys que aquest grup d'experts estudia les diferents dinàmiques de logística urbana, sobretot el que s'anomena "tram d'últim quilòmetre", el lliurament final del producte al client. Un mercat en auge en els últims anys i que s'ha vist impulsat en gran manera per les circumstàncies derivades de la pandèmia. "Aquest creixement és la constatació d'una transformació que s'està produint i que continua a l'alça", afegeix Álvarez.

De fet, a diferència d'un altre tipus d'empreses com Amazon, els repartidors de les plataformes de lliurament a domicili solen ser repartidors amb bicicleta o moto, també anomenats riders, perquè l'origen del producte són els restaurants de la ciutat, i cal una gran flexibilitat. "El cost dels riders també és un factor que hem analitzat, i hem plantejat escenaris alternatius als actuals", descriu l'investigador de la UOC.