Diseñan un sistema fotovoltaico doméstico para abastecer de energía a los datos en la nube

Beneficios para los pequeños productores

Al nutrirse de una fuente de energía renovable como es la luz solar, ¿de qué forma afectan al sistema las condiciones atmosféricas adversas? «Si no hay sol, ese usuario particular no podrá ofrecer sus recursos al pool de computación en ese momento. Pero la idea es que haya muchos proveedores distintos distribuidos geográficamente, porque siempre hay sol en algún sitio», destacan Martínez y Vilajosana.

En el otro extremo, si un usuario generara más energía de la que puede consumir o computar, siempre puede inyectarla en la red. Así, el pequeño productor obtendría un beneficio en todo momento.

«Nosotros planteamos recompensar al pequeño productor por utilizar un recurso del que ya dispone. Y, más importante aún, creemos que esta recompensa puede ser un aliciente para la instalación de nuevos sistemas domésticos allí donde exista la posibilidad», resaltan los autores.