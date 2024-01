Dissenyen un sistema fotovoltaic domèstic per proveir d'energia les dades al núvol

Gestos tan senzills com ara enviar un correu electrònic o desar una fotografia al núvol generen una despesa energètica que, multiplicada per tots els usuaris del món, arriba als 200 TWh (terawatts per hora), segons dades de Masanet sobre el consum total dels centres de dades. Perquè ens fem una idea de què significa això, en un país com Espanya, el consum d'energia elèctrica l'any 2020 va ser d'uns 250 TWh, com recull Red Eléctrica de España.

Un equip d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha dissenyat un prototip perquè qualsevol persona que pugui instal·lar un sistema fotovoltaic a casa seva, sempre que disposi d'una coberta amb il·luminació solar directa, pugui ser un potencial proveïdor de computació.

«És com les bateries que molts usuaris ja estan incorporant a les seves instal·lacions, és a dir, un element opcional del sistema fotovoltaic», expliquen Borja Martínez i Xavier Vilajosana, autors de l'estudi i investigadors del grup Wireless Networks (WiNe) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, del qual el catedràtic Vilajosana és investigador principal.

El prototip dissenyat pels científics, que es descriu a la revista IEEE Transactions on Sustainable Computing , emula tots els components d'una instal·lació fotovoltaica residencial típica.

L'element central del sistema, anomenat broker, és un component de programari que gestiona totes les funcions del sistema i pren les decisions per dur a terme les accions més beneficioses per a l'usuari en cada situació. «Per exemple, el broker és capaç d'actuar sobre màquines que estan apagades i 'despertar-les' per habilitar-hi la computació», detallen els científics.

A més, també han desenvolupat un model predictiu per determinar l'energia solar d'una zona geogràfica i una franja horària determinada, de manera que el broker només «desperti» màquines que tinguin assegurada l'energia necessària per funcionar correctament.

La filosofia del projecte es basa en una economia col·laborativa de suma zero. Com assenyalen els autors, els participants que tenen els recursos físics —màquines alimentades per energia solar— els posen a disposició d'aquelles persones que necessiten computació però a les quals els falta la infraestructura.

En aquest sentit, Martínez i Vilajosana plantegen que hi hagi una compensació per als usuaris que disposen dels recursos energètics, un sistema similar al dels serveis de cotxe compartit: el propietari posa l'espai lliure del seu vehicle a disposició de persones que volen desplaçar-se però que no tenen vehicle propi, i ell rep una compensació que l'ajuda a assumir les despeses del viatge.