Las principales tendencias del MWC

Entre el 28 de junio y el 1 de julio, el Mobile World Congress regresa a escena. A pesar de que algunos de los grandes fabricantes no tendrán estand físico en el referente mundial de la tecnología móvil, sí estarán presentes en modo virtual. Y junto a ellos, ponentes internacionales de prestigio que pondrán este año sobre la mesa preocupaciones que inquietan cada vez más al sector. Una de ellas es cómo reducir el impacto de la industria, que no ha dejado de crecer, en el medio ambiente. Según el estudio realizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), hay cerca de 700 millones de dispositivos móviles que actualmente ya no se usan y que tampoco han sido reciclados para su posterior reutilización.

En opinión de los expertos, una salida sería que las compañías fabricantes de teléfonos móviles alargaran la vida útil de sus dispositivos, lo que generaría un 43 % menos de emisiones de CO 2 , según el informe del CESE. Otra opción sería fomentar el mercado de segunda mano, que con la pandemia recibió un empujón y obtuvo buenos resultados. Así lo desvela el informe "El efecto medioambiental de la segunda mano 2020", elaborado por Milanuncios en colaboración con el Instituto Sueco de Investigación Medioambiental y la consultora especializada en medio ambiente Ethos International, que concluye que el mercado de segunda mano ahorró a España el año pasado 1,2 millones de toneladas de CO 2 , el equivalente a una ciudad como Madrid sin tráfico durante siete meses. De esa cantidad, 4.659 toneladas correspondieron a los móviles a los que se dio un segundo uso.

Pero, además, podría avanzarse en este terreno a través de otras estrategias basadas en el potencial de la telefonía móvil para permitir que otros sectores de la economía reduzcan sus propias emisiones. La sesión "Green Agenda: We Act for Impact" abordará esta necesidad de transformación de la industria hacia un futuro más sostenible.