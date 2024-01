Les principals tendències del MWC

Entre el 28 de juny i l'1 de juliol, el Mobile World Congress torna a escena. Malgrat que alguns dels grans fabricants no tindran estand físic en el referent mundial de la tecnologia mòbil, sí que hi seran de manera virtual. I juntament amb ells, ponents internacionals de prestigi que enguany posaran sobre la taula preocupacions que inquieten cada vegada més el sector. Una d'aquestes és com reduir l'impacte de la indústria, que no ha deixat de créixer, en el medi ambient. Segons l'estudi del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), hi ha prop de 700 milions de dispositius mòbils que actualment ja no es fan servir i que tampoc s'han reciclat per reutilitzar-los posteriorment.

En opinió dels experts, una sortida seria que les companyies que fabriquen telèfons mòbils allarguessin la vida útil dels seus dispositius, la qual cosa generaria un 43 % menys d'emissions de CO 2 , segons l'informe del CESE. Una altra opció seria fomentar el mercat de segona mà, que amb la pandèmia va rebre una empenta i va obtenir bons resultats. Així ho revela l'informe "L'efecte mediambiental de la segona mà 2020", elaborat per Milanuncios en col·laboració amb l'Institut Suec de Recerca Mediambiental i la consultora especialitzada en medi ambient Ethos International, que conclou que el mercat de segona mà va estalviar a Espanya l'any passat 1,2 milions de tones de CO 2 , l'equivalent a una ciutat com Madrid sense trànsit durant set mesos. D'aquesta quantitat, 4.659 tones van correspondre als mòbils a què es va donar un segon ús.

Però, a més, es podria avançar en aquest terreny amb altres estratègies basades en el potencial de la telefonia mòbil per permetre que altres sectors de l'economia redueixin les seves pròpies emissions. La sessió "Green Agenda: We Act for Impact" abordarà aquesta necessitat de transformació de la indústria cap a un futur més sostenible.