Así es la nueva diplomacia digital

Las reglas del juego

Pero ¿qué ha llevado a que estos nuevos actores tengan un protagonismo del que carecían antes en las relaciones diplomáticas? ¿Por qué, tras siglos de diplomacia casi exclusivamente estatal, están cambiando las reglas del juego? Según explica Cerrillo, esos cambios han sido necesarios para que los intereses de todas las personas, que hasta ahora se veían representados y protegidos por los estados, no queden al descubierto por las acciones que puedan llevar a cabo, por ejemplo, las empresas tecnológicas multinacionales, cuyos objetivos pueden entrar en colisión con los intereses de determinados colectivos.

De hecho, la diplomacia digital podría ayudar a promover el desarrollo económico y social y, en opinión del catedrático de la UOC, debería también ser un instrumento para fortalecer los derechos de las personas, aunando la acción de distintos actores. Una de las estrategias en esta dirección fue la hoja de ruta impulsada por Naciones Unidas hace unos meses para la cooperación digital, que, entre otras medidas, contempla la creación de un órgano de asesoramiento integrado por múltiples interesados sobre cooperación mundial en materia de inteligencia artificial o un órgano estratégico de alto nivel de múltiples interesados que coordine las medidas de seguimiento de los debates del Foro para la Gobernanza de Internet.

Es una muestra más de que la nueva diplomacia digital será cada vez más necesaria, en opinión de los expertos, porque los retos a los que se enfrentan las sociedades actuales exigen más recursos que ya no son monopolio de los estados, sino que están dispersos entre diferentes actores de naturaleza distinta, tanto pública (las ciudades o las regiones) como privada (las empresas tecnológicas, las entidades de la sociedad civil, etc.). «Un ejemplo evidente lo encontramos en relación con la inteligencia artificial», señala el catedrático de la UOC explicando que en ese campo, y más allá de las estrategias que puedan tener los países o entidades supranacionales como la Unión Europea, «es evidente que las actuaciones que puedan desarrollar al respecto Amazon, Facebook o IBM determinarán, si no condicionarán, el desarrollo de esta tecnología, las aplicaciones que se le dará o los límites que se le pondrá», asegura el profesor de la UOC.