Així és la nova diplomàcia digital

Les regles del joc

Però, què ha portat al fet que aquests nous actors disposin d'un protagonisme que no tenien abans en les relacions diplomàtiques? Per què, després de segles de diplomàcia gairebé exclusivament estatal, estan canviant les regles del joc? Segons explica Cerrillo, aquests canvis han estat necessaris perquè els interessos de totes les persones, que fins ara estaven representats i protegits pels estats, no quedin al descobert per les accions que puguin dur a terme, per exemple, les empreses tecnològiques multinacionals, els objectius de les quals poden entrar en col·lisió amb els interessos de determinats col·lectius.

De fet, la diplomàcia digital podria ajudar a promoure el desenvolupament econòmic i social i, en opinió del catedràtic de la UOC, també hauria de ser un instrument per enfortir els drets de les persones, coordinant l'acció de diferents actors. Una de les estratègies en aquesta direcció va ser el full de ruta impulsat per les Nacions Unides fa uns mesos per a la cooperació digital, que, entre altres mesures, preveu la creació d'un òrgan d'assessorament integrat per múltiples interessats sobre cooperació mundial en matèria d'intel·ligència artificial o un òrgan estratègic d'alt nivell de múltiples interessats que coordini les mesures de seguiment dels debats del Fòrum de la Governança d'Internet.

És una mostra més que la nova diplomàcia digital serà cada vegada més necessària, en opinió dels experts, perquè els reptes a què s'enfronten les societats actuals exigeixen més recursos que ja no són monopoli dels estats, sinó que estan dispersos entre diferents actors de naturalesa diversa, tant pública (les ciutats o les regions) com privada (les empreses tecnològiques, les entitats de la societat civil, etc.). «Un exemple evident el trobem en relació amb la intel·ligència artificial», assenyala el catedràtic de la UOC explicant que en aquest camp, i més enllà de les estratègies que puguin tenir els països o les entitats supranacionals com la Unió Europea, «és evident que les actuacions que puguin desenvolupar sobre aquest tema Amazon, Facebook o IBM determinaran, si no condicionaran, el desenvolupament d'aquesta tecnologia, les aplicacions que se li donaran o els límits que se li posaran», assegura el professor de la UOC.