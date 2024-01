'Vamping' tecnológico: trasnochar con el móvil impide a los adolescentes dormir lo suficiente

La falta de sueño tiene efectos en el crecimiento

Hace muchos años que los estudios concluyen que, en todas las partes del mundo, los adolescentes duermen hasta una hora menos que hace un siglo. Y también hay muchas pruebas de que la falta de sueño no solo provoca irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza o falta de atención, según enumera Redolar, como en los adultos, sino que tiene efectos en el crecimiento. "Hasta los 20 o 25 años, el sistema nervioso no está desarrollado, y hay que cumplir una serie de hitos; si no se duermen las horas necesarias, además de las consecuencias para la persona adulta, estamos olvidando algo muy importante para el desarrollo cerebral", alerta. La luz de las pantallas en horas en las que se debería estar durmiendo, relata, "envía al cerebro información contradictoria" que puede afectar a diferentes sistemas del organismo y a la regulación de nuestros ritmos endógenos. Lo que mantiene despiertos a los jóvenes son, principalmente, las redes sociales, que se han convertido en una "nueva realidad" para el colectivo, afirma Ubieto. En ellas se entretienen e interactúan con sus semejantes y con los influencers, y "compaginar" esa otra vida con la real "es difícil", concluye. Es por ello que los adolescentes restan horas de sueño y las emplean en esa vida virtual, lo que se está convirtiendo en muchos casos en dependencia o abuso, como demuestra un estudio realizado con más de 2.000 estudiantes de Madrid en el que un tercio demostraba un "uso problemático de internet". "El dispositivo está pensado para que no exista un límite, para que la conexión sea non-stop, así que debe imponerse un límite exterior", señala el docente.

La recomendación de los expertos a los padres para acabar con el vamping o para evitar que aparezca es clara: vigilar el uso de las pantallas. "Se puede limitar en la habitación y permitirlo en el comedor o en otro lugar de la casa", propone Redolar, que también recuerda que los padres deben dar ejemplo: "Si nos ven con la tableta en la cama, ¿cómo vamos a decirles que no lo hagan ellos?". Para Ubieto hay que iniciar una "negociación" con los jóvenes para "establecer momentos en los que no se puedan usar", como, por ejemplo, la cena en familia o a partir de una determinada hora de la noche. Ambos coinciden en que no se trata de una situación sencilla, pero el profesor colaborador de la UOC anima a afrontarla por sus óptimas consecuencias. En el colegio inglés de Eton, recuerda, se tomó la decisión de retirar los móviles para dormir y al cabo de pocos días "estaban todos muy satisfechos". "Los chicos y chicas se habían quitado una gran presión por no tener que estar pendientes de lo que sucedía y poder descansar", concluye.