'Vamping' tecnològic: passar la nit amb el mòbil fa que els adolescents no dormin prou

Els adolescents se'n van a dormir a deshora i amb el mòbil a la mà, sobretot en vacances. Aquest és el medi de cultiu perquè aparegui el vamping tecnològic . Aquest fenomen, del qual es parla des de fa anys, provoca la pèrdua d'hores de son pel fet d'estar davant de la pantalla i, després del confinament i amb l'arribada de l'estiu, és més possible que el problema s'agreugi o atrapi els adolescents. Així ho consideren els experts, que adverteixen de conseqüències "nocives" per a la salut mental i física dels joves, per la qual cosa recomanen als pares que imposin límits en l'ús dels dispositius. "Les rutines són molt importants: cal establir hores fixes per anar a dormir i llevar-se", recomana Diego Redolar, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador del grup Cognitive NeuroLab i de l'institut Brain 360. D'altra banda, José Ramón Ubieto, docent col·laborador d'aquests estudis, fa una crida a "negociar i establir moments en els quals no es puguin usar les pantalles" per evitar aquest tipus d'abús.

Tots dos experts adverteixen que el tancament que va suposar la pandèmia del coronavirus ha "exacerbat" el nombre d'hores que els joves passen amb el mòbil o la tauleta, i alerten dels efectes que això pot tenir. "Amb la desescalada sorgeixen altres accions més socials, de contacte, però una gran part d'aquesta activitat nocturna es quedarà, perquè es tracta d'una connexió que no és solitària, la fan amb altres", exposa Ubieto. Redolar afegeix que, amb l'acabament del curs, les rutines "es veuen diluïdes" i, per tant, el vamping es veu més "agreujat". Un estudi de l'any passat adverteix que el 81,5 % dels joves van modificar els seus ritmes de son i molts van tenir problemes per dormir. Alguns arriben a rebre o enviar fins a 100 missatges diaris a través dels dispositius mòbils. Els investigadors reconeixen que els nervis o la preocupació per la COVID-19 potser els van afectar, però també apunten un "ús exagerat" de dispositius tecnològics durant la nit. De totes maneres, aquesta problemàtica no s'ha d'atribuir només al pandèmic 2020, sinó que en anys anteriors els informes ja apuntaven al fet que gairebé el 70 % dels adolescents espanyols no dormia prou hores, entre vuit i deu; que més del 60 % dels adolescents tenien el mòbil a l'habitació quan es ficaven al llit, i que fins al 80 % s'estaven una o dues hores consultant la pantalla quan els seus pares es pensaven que dormien.