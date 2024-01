El futuro de los influencers pasa por los 'super follows'

¿El fin de los contenidos gratuitos?

¿Qué consecuencias tendrá para los influencers explorar estas nuevas vías de ingresos? Según Lalueza, la dependencia económica directa de los seguidores provocará que los influencers tengan que estar mucho más atentos a sus preferencias y ser también más receptivos a sus propuestas. Como explica el profesor de la UOC, ante las marcas, los influencers han intentado esgrimir su propia independencia como valor irrenunciable en cuanto a que va asociado a su credibilidad, "pero ante los seguidores que solo estarán dispuestos a pagar por lo que realmente les cautive, el margen de independencia creativa puede verse limitado y la citada espiral transgresora, acentuada".

Así, el futuro de quienes rentabilizan su popularidad a través de las redes sociales pasará, al menos en parte, por fórmulas que incluyan, con distintos métodos, el pago de sus usuarios a cambio de poder ver los contenidos de los influencers o interaccionar con ellos. ¿Será el fin de los contenidos gratuitos? Los expertos creen que no, y lo argumentan con varias razones, entre ellas el hecho de que no todo el mundo estará dispuesto a pagar, y quien sí lo esté tampoco aceptará pagar por cualquier contenido, sino que podrá permitirse ser altamente selectivo. En opinión de Ferran Lalueza, eso permite vislumbrar un escenario en el que los contenidos gratuitos seguirán existiendo y convivirán con unos contenidos de pago "enfrentados a una permanente y drástica selección natural en la que solo los más fuertes sobrevivirán", dice, y añade que eso no tiene por qué traducirse en mayor calidad. "Desgraciadamente, no parece que los contenidos más fuertes vayan a ser necesariamente los de mayor calidad", advierte.