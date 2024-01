El futur dels influencers passa pels 'super follows'

Què hauria de sopar l'influencer de moda, amanida o hamburguesa? Com hauria de sortir al carrer, amb vambes o amb sabates? I aquesta nit, veurà l'últim capítol de la sèrie acabada d'estrenar o una pel·lícula d'època? Ara, els seus seguidors poden decidir la resposta a preguntes com aquestes. És el que permet la nova aplicació NewNew, en la qual els usuaris paguen per poder votar en enquestes i controlar les decisions del dia a dia del seu influencer preferit. I no és l'única novetat en un mercat del qual ja formen part el 80 % dels espanyols, el percentatge de persones usuàries de xarxes socials segons l'últim informe de We Are Social.

Una altra plataforma, aquesta anomenada PearPop, s'ha guanyat el seu espai en el sector en permetre que els fans paguin per interactuar amb els seus ídols a les xarxes socials. I això vol dir que, per exemple, una estrella d'Instagram deixi un comentari en una de les seves publicacions pel preu mòdic de 200 euros o que doni un "m'agrada" al vídeo del seu fan per una quantitat determinada. També Twitter està desenvolupant noves maneres de monetitzar les intervencions dels usuaris amb opcions com l'anunciada Super Follows, amb la qual els usuaris més populars de Twitter podran demanar diners a canvi de mostrar algunes de les seves piulades, que només estaran disponibles per a aquells que hagin pagat aquesta subscripció a l'usuari en qüestió.