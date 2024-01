Impulsada una tecnología pionera para que la gente mayor pueda vivir y envejecer en su casa

Una solución tecnológica muy fácil de usar

SeniorDomo ofrece un servicio de teleasistencia avanzada para gente mayor que permite hacer un seguimiento continuo y preventivo de los usuarios respetando su intimidad, así como pedir ayuda dentro y fuera de casa, o avisar al instante a los familiares mediante una alarma que les llega al móvil. El sistema consta de un reloj con manos libres, una serie de sensores que se instalan en el hogar y una aplicación para el móvil.

"Frente a otros servicios de teleasistencia que se ofrecen en el mercado, la tecnología de SeniorDomo protege las 24 horas del día porque funciona también fuera de casa, tiene un precio muy asequible y puede instalarlo la propia familia en el hogar sin necesidad de que vaya un profesional. Hemos creado una solución tecnológica muy sencilla de utilizar que aporta tranquilidad y seguridad desde el momento cero", asegura Ángel Puertas, fundador de la empresa y máster en Executive MBA en Entrepreneurship e Innovación por la UOC.

SeniorDomo cuenta con el apoyo de Hubbik, la plataforma de impulso al emprendimiento de la UOC, y la inversión de Invergy, el vehículo de inversión de la universidad. Fue también uno de los proyectos ganadores de la edición de 2019 del programa anual de emprendimiento SpinUOC.

Jordi Picas destaca los motivos que hicieron que Suara se decantara por SeniorDomo en el Disruptive Homecare Startup Challenge: "Es un proyecto maduro y testeado que ha evolucionado de la idea al prototipo. El equipo y la solución son multidisciplinares y tienen la capacidad de aportar un gran valor añadido a las familias. Se integra una solución tecnológica y digital para dar respuesta a un reto social".

Cómo funciona y qué ofrece exactamente

Pero, ¿cómo funciona exactamente o qué servicio concreto podría prestar esta iniciativa de Suara y SeniorDomo? El proyecto consiste en ofrecer las herramientas tecnológicas para mejorar aún más el modelo asistencial. Además del reloj, la tecnología SeniorDomo incluye una serie de sensores de presencia en habitaciones y de movimiento de objetos.

Gracias a estos dispositivos, se registran y se conocen los hábitos de vida de cada usuario, respetando su privacidad porque no hay ni cámaras ni micrófonos de por medio. Cuando el sistema detecta una anomalía, como que un usuario se ha levantado más tarde, no ha utilizado la nevera cuando suele hacerlo o lleva varios días en casa cuando normalmente sale a la calle, el sistema manda un aviso y el personal de Suara puede comprobar en remoto que todo está bien. Se puede ver a tiempo real, por ejemplo, la última vez que una persona ha caminado, el pulso o la tensión que tiene, así como la evolución de otros indicadores. Todo ello permite saber si existe algún problema sin necesidad de molestar al usuario ni desplazar al personal de Suara hasta la casa si no resulta necesario. En caso de ser necesario, el sistema permite hablar con el usuario a través del reloj.



Vídeo con Ángel Puertas presentando SeniorDomo en el SpinUOC

La situación en Europa

Hace años que se utilizan servicios similares en Europa, pero en España tradicionalmente se ha optado por lo que se conoce como botón rojo, un mecanismo que las personas mayores o dependientes llevan colgado del cuello y que es reactivo, no preventivo, es decir, solo se activa cuando el usuario lo aprieta y no puede detectar por sí mismo si se ha producido alguna situación de riesgo. Otro de sus inconvenientes es que no funciona fuera de casa. El precio final del servicio que ofrecerán Suara y SeniorDomo en Barcelona aún no se conoce, pero estará en torno a los 20 euros mensuales.

Este proyecto favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

