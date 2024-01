Impulsada una tecnologia pionera perquè la gent gran pugui viure i envellir a casa seva

Una solució tecnològica molt fàcil d'utilitzar

SeniorDomo ofereix un servei de teleassistència avançada per a gent gran que permet fer un seguiment continu i preventiu dels usuaris, respectant-ne la intimitat, i demanar ajuda dins i fora de casa, o avisar de seguida els familiars mitjançant una alarma que els arriba al mòbil. El sistema consta d'un rellotge amb mans lliures, una sèrie de sensors que s'instal·len a la llar i una aplicació per al mòbil.

"Enfront d'altres serveis de teleassistència que s'ofereixen al mercat, la tecnologia de SeniorDomo protegeix les 24 hores del dia perquè funciona també fora de casa, té un preu molt assequible i pot instal·lar-lo la mateixa família a la llar sense necessitat que hi vagi un professional. Hem creat una solució tecnològica molt fàcil d'utilitzar que aporta tranquil·litat i seguretat des del moment zero", assegura Ángel Puertas, fundador de l'empresa i màster en Executive MBA en Entrepreneurship i Innovació per la UOC.

SeniorDomo té el suport de Hubbik, la plataforma d'impuls a l'emprenedoria de la UOC, i la inversió d'Invergy, l'instrument d'inversió de la Universitat. Va ser també un dels projectes guanyadors de l'edició del 2019 del programa anual d'emprenedoria SpinUOC.

Jordi Picas destaca els motius que van fer que Suara es decantés per SeniorDomo en el Disruptive Homecare Startup Challenge: "És un projecte madur i testat que ha evolucionat de la idea al prototip. L'equip i la solució són multidisciplinaris i tenen la capacitat d'aportar un gran valor afegit a les famílies. Integra una solució tecnològica i digital per donar resposta a un repte social".

Com funciona i què ofereix exactament

Però, com funciona exactament o quin servei concret podria prestar aquesta iniciativa de Suara i SeniorDomo? El projecte consisteix a oferir les eines tecnològiques per millorar encara més el model assistencial. A més del rellotge, la tecnologia SeniorDomo inclou una sèrie de sensors de presència en habitacions i de moviment d'objectes.

Gràcies a aquests dispositius, es registren i es coneixen els hàbits de vida de cada usuari, respectant-ne la privacitat, perquè no hi ha ni càmeres ni micròfons pel mig. Quan el sistema detecta una anomalia, com ara que un usuari s'ha llevat més tard, no ha utilitzat la nevera quan acostuma a fer-ho, o fa diversos dies que es queda a casa quan normalment surt al carrer, el sistema envia un avís i el personal de Suara pot comprovar en remot que tot està bé. Es pot veure en temps real, per exemple, l'última vegada que una persona ha caminat, el pols o la tensió que té, així com l'evolució d'altres indicadors. Tot això permet saber si hi ha cap problema sense haver de molestar l'usuari ni desplaçar el personal de Suara fins a la casa si no és imprescindible. En cas de ser necessari, el sistema permet parlar amb l'usuari per mitjà del rellotge.



Vídeo amb Ángel Puertas presentat SeniorDomo a l’SpinUOC

La situació a Europa

Fa anys que s'utilitzen serveis semblants a Europa, però a Espanya tradicionalment s'ha optat pel que es coneix com a botó vermell, un mecanisme que les persones grans o dependents porten penjat del coll i que és reactiu, no preventiu, és a dir, només s'activa quan l'usuari prem el botó i no pot detectar per si mateix si s'ha produït alguna situació de risc. Un altre dels inconvenients d'aquest mecanisme és que no funciona fora de casa. Encara no se sap el preu final del servei que oferiran Suara i SeniorDomo a Barcelona, però girarà entorn dels 20 euros mensuals.

Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones en totes les edats, i 11, aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

