Los adictos al móvil, más vulnerables ante los cibercriminales

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Artículo relacionado

Herrero, J.; Torres, A.; Vivas, P.; Hidalgo, A.; Rodríguez, F. J.; Urueña, A. Smartphone Addiction and Cybercrime Victimization in the Context of Lifestyles Routine Activities and Self-Control Theories: The User's Dual Vulnerability Model of Cybercrime Victimization. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3763. https://doi.org/10.3390/ijerph18073763

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).