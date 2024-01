Els addictes al mòbil, més vulnerables davant els cibercriminals

Una nova perspectiva per a la prevenció

Però, com s'aplica tot això a l'ús del mòbil i al fet de tenir-hi addicció? Els investigadors van constatar que una addicció elevada al telèfon no solament implica més exposició al mitjà digital i, per tant, als ciberdelinqüents, sinó que també ofereix més possibilitats de coincidir en l'espai i el temps amb un cibercriminal i ser-ne víctima.

"Els resultats de l'estudi ens van permetre identificar l'addicció als telèfons intel·ligents com un predictor important de victimització per delictes cibernètics. Aquest efecte és important i es produeix de dues maneres: afecta els efectes indirectes i influeix directament en la victimització per delictes informàtics (efecte directe). Aquest efecte directe és especialment rellevant, atès que suggereix que els usuaris més addictes al telèfon també mostren una tendència més alta a la victimització per delictes cibernètics", detalla l'equip investigador.

Per als investigadors, la principal aportació d'aquesta recerca, que ha estat publicada a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health i va ser una de les cinc beneficiàries dels Ajuts Fundació BBVA a Equips d'Investigació Científica 2019, és la seva possible aplicació a la detecció precoç de col·lectius vulnerables als ciberdelictes. "Conèixer aquestes variables ens permet dissenyar estratègies de detecció més concretes i centrar l'atenció en alguns components que fins ara no s'han tingut en compte en la identificació i la prevenció dels ciberdelictes", asseguren.