Un método científico calcula la mejor forma de dar más espacio a los peatones en las ciudades pospandemia

Los datos y códigos de esta investigación son completamente accesibles, dado que Communications Physics es una publicación científica de acceso abierto.

Esta investigación ha sido en parte posible gracias al proyecto de la Dirección General de Tráfico núm. SPIP2017-02263 y a la cesión de datos sobre el tráfico en Barcelona por parte de la empresa TC Group Solutions.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 11, ciudades y comunidades sostenibles.

Artículo de referencia

Rhoads, D., Solé-Ribalta, A., González, M. C., et al. A sustainable strategy for Open Streets in (post)pandemic cities. Commun Physics 4, 183 (2021). https://doi.org/10.1038/s42005-021-00688-z

