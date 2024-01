Un mètode científic calcula la millor manera de donar més espai als vianants a les ciutats postpandèmia

Abans de la pandèmia de la COVID-19, moltes ciutats s'havien afegit a la tendència de donar més espai als vianants. La crisi sanitària actual ha posat el focus en aquest ús de l'espai públic i, en alguns llocs, s'han ampliat zones per als vianants per augmentar la distància social i prevenir els contagis. També s'han restringit algunes vies al trànsit, però hi ha cap mètode científic que serveixi de guia per prendre aquesta mena de decisions?

Això és precisament el que ha desenvolupat un equip d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (Estats Units). Després de mesurar per primera vegada de manera automatitzada com es distribueix l'espai a les voreres i les calçades a deu ciutats de tres continents, els científics han dissenyat una metodologia per decidir quina mena d'intervencions cal emprendre perquè hi hagi més distància entre vianants.

«Si no hi fas cap intervenció, és impossible tenir una xarxa per a vianants que permeti la distància social a les ciutats», assenyalen Daniel Rhoads, Albert Solé, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i Javier Borge-Holthoefer, investigadors del grup CoSIN3 de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC i coautors de l'estudi, publicat a la revista científica Communications Physics.

Les ciutats analitzades van ser Denver, Mont-real, Washington, Boston i Nova York a l'Amèrica del Nord; Buenos Aires a l'Argentina; Bogotà a Colòmbia; Brussel·les a Bèlgica; Barcelona a Espanya, i París a França.

«La nostra metodologia mostra que amb una estratègia ben planificada es pot repartir l'esforç per reforçar la xarxa de voreres a tota la ciutat i, alhora, permetre el trànsit rodat», afirmen els investigadors. Gràcies a un algorisme desenvolupat pels autors de l'estudi, en cada cas concret es podria repartir el cost per mantenir aquesta xarxa de voreres tant entre vianants com entre conductors.

Les ciutats europees serien les que complirien més bé aquest equilibri a causa de la disposició urbanística que presenten, mentre que a les dels Estats Units costaria més d'aconseguir, segons Borge-Holthoefer, líder del grup CoSIN3.