El Ministerio de Ciencia e Innovación financia nueve proyectos de investigación de la UOC

Aprender a comprender a los demás más allá de la literalidad de sus palabras

Núria Esteve, investigadora también adscrita al grupo GRECIL, al NeuroDevelop eHealth Lab, y a los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, coordinará junto con más investigadores de su equipo un estudio sobre los mecanismos lingüísticos y comunicativos que contribuyen al desarrollo infantil de la capacidad de comprender a los demás más allá de la literalidad de las palabras. La adquisición de significado pragmático es central porque permite a los niños y niñas restringir los posibles significados de palabras desconocidas, enriquece la interpretación del contenido e impacta en el desarrollo de otras habilidades lingüísticas.

Esta investigación explorará el desarrollo del lenguaje entre los dos y siete años para estudiar cómo se procesan en tiempo real los matices lingüísticos y cómo se estructura el discurso. El estudio se centrará en analizar la prosodia —las características rítmicas, acentuales y entonativas del habla— y en los movimientos corporales, como los gestos con las manos o la cabeza y las expresiones faciales. La investigación evaluará niños y niñas con desarrollo típico, así como casos que padezcan trastorno del desarrollo del lenguaje o del espectro autista.

Musicoterapia en pacientes con deterioro cognitivo

La limitada eficacia de algunos medicamentos para tratar la demencia ha impulsado el interés de la investigación hacia la búsqueda de terapias complementarias no farmacológicas para tratar el deterioro cognitivo, como la musicoterapia en el caso del alzhéimer. Marco Calabria, investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud, investigará si la música de fondo actúa como un potenciador de la memoria en personas con alzhéimer leve o deterioro cognitivo leve. Algunos autores han sugerido que el uso de la música como fondo es una forma de potenciar estrategias eficientes para vincular nueva información a los contextos de aprendizaje y otros afirman que ayuda a aumentar el nivel de activación relacionado con las emociones.

Analíticas de aprendizaje para la mejora de la práctica docente universitaria

La ingente cantidad de datos que vamos trazando en cada una de nuestras actividades de la sociedad puede ser una gran oportunidad —por ejemplo, para personalizar procesos—, aunque hay quien lo percibe como una amenaza ante la pérdida de privacidad. En este contexto, el proyecto coordinado por Montse Guitert, investigadora líder del grupo de Educación y TIC (EDUL@B), de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, plantea cómo puede aprovecharse el uso de las analíticas de aprendizaje, como herramienta para dotar de información relevante al profesorado para incrementar la calidad de las propuestas de educación digital y favorecer su desarrollo profesional docente. En esta investigación también participan los investigadores de EDUL@B Juliana Raffaghelli, Teresa Romeu y el catedrático Albert Sangrà.

Conocer mejor la cultura china gracias a la digitalización

La digitalización de la cultura y la generación de conocimiento a través de internet están transformando la realidad sociocultural, lo que provoca que sectores como el del libro sufran cambios drásticos.

Maialen Marin, del grupo Crisis, Alteridad y Representación (ALTER), de los Estudios de Artes y Humanidades, coordinará un proyecto que estudiará cómo la traducción desempeña un papel fundamental, aunque invisible, en esta nueva forma de generación de conocimiento. El equipo investigador analizará y desarrollará materiales e iniciativas digitales sobre literatura china contemporánea. Este proyecto de investigación contará con la colaboración de editores, educadores, mediadores interculturales y estudiantes para promover el diálogo intercultural y la diversidad.

Con esta investigación se impartirán talleres en barrios con gran presencia de migrantes chinos en España —Fort Pienc, de Barcelona, y Fondo, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), así como Usera, de Madrid— a fin de evaluar la eficacia de los materiales desarrollados para conectar la comunidad del país asiático con los lectores españoles.

La digitalización de la industria turística

Lluís Garay y Soledad Morales, como coordinadores del proyecto, y los investigadores del grupo Nuevas Perspectivas en Turismo y Ocio (NOUTUR), de los Estudios de Economía y Empresa, darán continuidad a su estudio sobre la evolución y los procesos de integración, adaptación y resiliencia de la economía de plataforma turística en España, en el actual contexto de aceleración de los procesos de digitalización, acentuado por la pandemia. Los investigadores consideran que la digitalización afectará a la sostenibilidad de determinados destinos turísticos y a la viabilidad de sectores asociados, pero que también puede incidir en la recuperación del turismo, lo que comportaría efectos socioeconómicos positivos en el que es un sector estratégico en España.

La igualdad de género en la economía de plataforma

La investigadora Mayo Fuster, líder del grupo Digital Commons (DIMMONS) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), coordinará el proyecto Género digital para desarrollar un marco de análisis sobre la igualdad de género en la economía de plataforma desde una perspectiva interseccional. El estudio intentará comprender, entre otras cuestiones, hasta qué punto las regulaciones y las políticas en la economía de plataforma han considerado el género y podrían favorecer la igualdad.

Según los investigadores, «el auge de las plataformas digitales se ha visto reforzado a causa de la situación global generada por la pandemia». En este contexto, apuntan, «se ha ampliado la relevancia de entender la dinámica de género en la economía de plataforma, debido a las desigualdades relacionadas con el teletrabajo y las responsabilidades de los cuidados. Además, en la situación actual, ha aumentado la violencia hacia las mujeres en sus hogares».

El proyecto se desarrolla en el marco de la Cátedra Barcelona UOC en Economía Digital (Cátedra_Abierta), una colaboración entre la UOC, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa, dirigida por el grupo DIMMONS, el programa MatchImpulsa, como parte del programa de acciones de la Cátedra_Abierta, y el programa Sharing Cities Action, que cuenta con la participación de cincuenta ciudades de todo el mundo.

La novela como forma global

El proyecto The Novel as Global Form. Poetic Challenges and Cross-border Literary Circulation, codirigido por Neus Rotger, del Global Literary Studies Research Lab (GlobaLS), adscrito a los Estudios de Artes y Humanidades y al IN3, propone un nuevo enfoque de estudio para el campo emergente de la novela global, una forma narrativa que aspira a representar y pensar el mundo contemporáneo. A partir del estudio de un corpus de novelas publicadas en los últimos treinta años, el proyecto combina por primera vez la historia material con la crítica literaria y el estudio de las formas narrativas.

Este proyecto —en el que participan más investigadores del grupo GlobaLS, que está dirigido por Diana Roig-Sanz, investigadora ICREA— tiene como objetivo comprender cómo la novela construye y cuestiona discursos globales, sobre asuntos como la violencia global, la desigualdad, la migración o el cambio climático, y ver de qué manera circulan a gran escala en los mercados literarios internacionales.

El desarrollo de software para inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) ha alcanzado notables niveles de efectividad en muchos dominios. Para muestra, los robots conversacionales para servicios de atención al cliente, el análisis de imagen en diagnósticos médicos o la asistencia a la conducción en vehículos autónomos. Sin embargo, diseñar sistemas de IA supone un desafío porque, entre otras cuestiones, son parte de un software inteligente que los incluye. Actualmente, la parte inteligente de este tipo de software se desarrolla de forma separada al resto del sistema, lo que implica retos como definir la comunicación entre los componentes de IA y los tradicionales.

Por ello, Jordi Cabot, investigador ICREA, y Robert Clarisó, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, como coordinadores, y el resto de miembros del grupo Systems, Software and Models Research Lab (SOM Research Lab), del IN3, tienen por objetivo con su proyecto simplificar la especificación, la generación, la prueba, el despliegue y la evolución de cualquier tipo de software inteligente mediante una plataforma de desarrollo low-code. Este tipo de plataformas permiten acelerar la creación y entrega de software mediante una drástica reducción de la programación manual.

Los investigadores consideran que los resultados de este proyecto podrían tener un impacto tecnológico, económico y social significativo y permitir un crecimiento notable del número de desarrolladores de software inteligente, lo que reduce su tiempo de comercialización e incrementa la competitividad de las compañías españolas en su mercado global.