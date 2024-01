5 razones por las que Instagram es tóxico para los adolescentes

Esconder los me gusta, ¿una posible solución?

"La eliminación de los me gusta puede paliar algo ese efecto de comparación social, pero restará valor a esa red y hará que nazcan nuevas redes a las que surja eso mismo pero de otro modo", afirma Ubieto. "Detrás de esta estrategia está la intención de las compañías de no "desanimar" a los usuarios que no tienen miles de seguidores ni acumulan cientos de me gusta, que son la mayoría", afirma Lalueza. Un consumidor desanimado que no consigue tantos me gusta y comentarios como otros usuarios puede convertirse fácilmente en un elemento pasivo, y esto podría ser un peligro para el buen funcionamiento de la plataforma.