5 raons per les quals Instagram és tòxic per als adolescents

Instagram Kids, poc futur

La preocupació per la pròpia imatge, la sensació de FOMO (por de quedar-se fora del món en línia), l'assetjament en línia, l'ansietat i els problemes per dormir derivats de la inquietud són alguns dels efectes negatius més comentats a altres informes per la joventut sobre Instagram. Per això, Instagram es plantejava una versió per als més joves (de deu a dotze anys) que ara ha aturat, anomenada Instagram Kids, que permetés controlar els continguts, els accessos i la publicitat. Per als experts, ni és suficient ni pot resoldre res. "Les solucions tecnològiques difícilment seran solucions vàlides per a un problema que la mateixa tecnologia ha creat. La millor aplicació mòbil de control parental són els pares, en el sentit que acompanyen algú en la construcció i en el seu desenvolupament", adverteix Ubieto. Per a l'expert en comunicació, té poques opcions de prosperar perquè els adolescents se senten atretes pels seus ídols, que en molts casos són adults, i volen interacturar amb ells i amb les marques enlloc de veure’s relegats a un güeto infantil.

Aquesta polèmica ha posat de manifest que l'empresa era conscient el dany del seu propi funcionament però que ha estat ignorant-ho. Davant la controvèrsia causada, Instagram proposava dues idees als seus usuaris: encoratjar al fet que la gent “no es concentri en contingut que podria contribuir a la comparació social negativa" i que "fessin una pausa" de la plataforma. "Mereix poca credibilitat, és un exemple més de l'estratègia reactiva de Facebook. Si no s'hagués produït la filtració, l'empresa mai no s'hauria plantejat aquest tipus de recomanacions", conclou Lalueza.