Propuestas para evitar especulaciones

Para evitar la volatilidad de los precios de este mineral y sus posibles burbujas, los autores del estudio plantean la adopción de medidas como los fondos de estabilización y la creación de reservas de capital. Así, con estas estrategias se reducen los riesgos para los agentes productores y se regulariza el mercado.

«Estos fondos deberían estar ubicados idealmente en carteras, como los mercados de valores mundiales similares al oro, por ejemplo. Con ello se garantiza un precio mínimo y se elimina la incertidumbre de la subida brusca o el desplome, propios de las burbujas», aclara este experto.

Del mismo modo, también es necesario diseñar una planificación a medio y largo plazo por parte de los estados y las grandes empresas del sector, con el objetivo de aportar mayor seguridad y de diversificar los riesgos operativos derivados de la participación en el mercado del litio. «Si no se adoptan medidas, existe un riesgo importante, ya que los precios pueden bajar muy abruptamente y provocar situaciones de escasez de litio», concluye Uribe.

Esta investigación de la UOC favorece la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) números 7 (energía asequible y no contaminante), 9 (agua, industria, innovación e infraestructuras) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

Referencia

