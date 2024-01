La complexitat del mercat del liti

A diferència del d'altres matèries primeres, el del liti és un mercat totalment globalitzat que experimenta fluctuacions importants en el preu, moltes vegades sense causa aparent, o desconeguda pels agents participants en el sector. «Hem detectat una presència molt sincronitzada de diverses bombolles de manera simultània a les del liti, la qual cosa probablement es deu a la presència d'agents financers i d'un altre tipus que no solament negocien amb liti, ja que inverteixen en diversos mercats», assegura l'investigador de la UOC.

D'aquesta manera, la volatilitat i la incertesa generades per aquestes bombolles poden arribar a afectar la implantació del vehicle elèctric, així com els nous models de transport. Així, la inestabilitat de preus del liti pot dificultar la planificació, ja que, davant un preu que no està fonamentat, les empreses no faran inversions fortes fins que no estiguin segures que el preu i el cost són reals i estables, i que responen a les regles fonamentals del mercat i no a especulacions o a factors de molt curt termini.

«El fet que hi hagi una bombolla en el mercat del liti retarda totes les implantacions previstes i el progrés del sector. Per exemple, una empresa que vulgui fer una inversió avui és probable que s'estimi més esperar dos anys per veure com s'estabilitza el mercat i assegurar-se que no som en una bombolla», resumeix Uribe.

En el cas de l'Estat espanyol, la situació pot arribar a ser encara més complexa, ja que l'inici dels plans cap a una transició energètica i la mobilitat sostenible estan dissenyats a curt-mitjà termini. «L'Estat espanyol és més susceptible que altres estats fora del marc europeu, ja que la seva proposta en favor de la transició energètica és molt ambiciosa», assevera l'investigador de la UOC.