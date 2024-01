La pandemia multiplica los seguidores, los creadores y los beneficios

Durante la pandemia y los meses siguientes, esta plataforma de venta de contenido de todo tipo —también pornográfico y erótico— consiguió una media de un millón de usuarios nuevos cada día, hecho que incrementó sus ingresos en un 553 %, según The Financial Times . «El crecimiento de esta forma de sexo transaccional en el ciberespacio ha sido una alternativa a la falta de oportunidades de practicar sexo en el mundo real, aunque no debemos verlo solo como algo provocado por la pandemia, puesto que hay una tendencia de fondo a que muchas interacciones sociales se desplacen a internet, y el sexo no es una excepción», afirma Tamarit. Según datos de OnlyFans, en 2019 contaba con 10 millones de usuarios y este año 2021 ya supera los 150 millones en todo el mundo.

Sin embargo, no solo aumentaron los usuarios y los beneficios, sino que también creció el número de personas interesadas en obtener dinero mediante la plataforma, en convertirse en creadores de contenido. «Las circunstancias actuales de los jóvenes favorecen que muchos puedan decidir ganar algún dinero de este modo, debido a la precariedad laboral, la evolución en la forma de vivir la sexualidad y la familiaridad con las TIC de los nativos digitales», explica Tamarit. Según OnlyFans, hoy ya hay más de un millón y medio de creadores en la plataforma a los que se les paga anualmente cinco mil millones de dólares. «La juventud está en una situación cada vez más precaria, en particular las mujeres, cuyo acceso al mundo laboral suele estar en una situación peor. Si, además, sumamos a todo esto que la pandemia ha debilitado considerablemente el sistema de ayudas públicas, el resultado es un traslado mayor de personas a OnlyFans», advierte Bernal-Triviño. «Hay muchas chicas que también han accedido a la plataforma impulsadas por una serie de mensajes falsos que magnifican el tipo de vida que pueden llevar con esos ingresos», añade la experta.