La pandèmia multiplica els seguidors, els creadors i els beneficis

Durant la pandèmia i els mesos següents, aquesta plataforma de venda de contingut de tot tipus —també pornogràfic i eròtic— va aconseguir una mitjana d'un milió d'usuaris nous cada dia, fet que va incrementar els seus ingressos en un 553 %, segons The Financial Times . «El creixement d'aquesta forma de sexe transaccional al ciberespai ha estat una alternativa a la falta d'oportunitats de practicar sexe al món real, encara que no ho hem de veure només com una conseqüència de la pandèmia, ja que hi ha una tendència de fons que fa que moltes interaccions socials es desplacin a internet, i el sexe no n'és una excepció», afirma Tamarit. Segons dades d'OnlyFans, l'any 2019 tenia 10 milions d'usuaris i aquest any 2021 ja supera els 150 milions a tot el món.

No només van augmentar els usuaris i els beneficis, sinó que també va créixer el nombre de persones interessades a obtenir diners mitjançant la plataforma, a convertir-se en creadores de contingut. «Les circumstàncies actuals dels joves afavoreixen que molts puguin decidir guanyar uns quants diners d'aquesta manera, a causa de la precarietat laboral, l'evolució en la forma de viure la sexualitat i la familiaritat amb les TIC dels nadius digitals», explica Tamarit. Segons OnlyFans, avui ja hi ha més d'un milió i mig de creadors a la plataforma als quals es paga anualment cinc mil milions de dòlars. «La joventut està en una situació cada vegada més precària, en particular les dones, que habitualment accedeixen al món laboral amb feines pitjors. Si, a més, afegim a tot això que la pandèmia ha afeblit considerablement el sistema d'ajudes públiques, el resultat és un trasllat més gran de persones a OnlyFans», adverteix Bernal-Triviño. «Hi ha moltes noies que també han accedit a la plataforma impulsades per una sèrie de missatges falsos que magnifiquen el tipus de vida que poden portar amb aquests ingressos», afegeix l'experta.