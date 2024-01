El “picoteo” de los jóvenes



Los más jóvenes también se decantan por otras maneras de estar frente a la pantalla, ante videojuegos, redes sociales o en Twitch. El “solapamiento” con la televisión, dice Neira, es “menos evidente” porque este público lleva más tiempo “desconectado” del audiovisual más tradicional. Según Twitch, el 70% de su audiencia tiene entre 16 y 34 años, aunque la experta considera que se trata de una audiencia “más volátil”. “Los jóvenes no tienen un medio de entretenimiento predilecto, sino que picotean y se acercan al que más les interesa”, apunta. Un ejemplo de cómo también eligen la televisión cuando lo que emite les interesa es cómo siguen el reality ‘La isla de las tentaciones’. “Eso de que los jóvenes no quieren televisión lineal ni en pintura no es 100% cierto”, ratifica. La tendencia en aumento de Twitch no va a cambiar, opina la investigadora, y lo que sí se notará es un cambio en sus contenidos y formas a través, dice, “el desarrollo de nuevas disciplinas de comunicación”. Un ejemplo claro, detalla, es el de Ibai Llanos, que consiguió audiencias históricas retransmitiendo las campanadas de fin de año o televisando la presentación de Messi en el PSG.