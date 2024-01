El 83% de les llars espanyoles tenen accés a continguts de pagament audiovisuals tot i que la televisió va aconseguir pics d'audiència de 300 minuts diaris durant el confinament de l'any passat. Matarà l’streaming a la televisió? La professora col·laboradora dels Estudis de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Elena Neira, considera que parlar de la seva mort és “molt exagerat” encara que sí que opina que, amb les plataformes en auge i amb Twitch creant noves maneres de comunicar, caldrà “adaptar-se i renovar les seves audiències”. Les dades confirmen que la societat espanyola continua augmentant la contractació de plataformes de pagament i les famílies tenen, de mitjana, 2,6 subscripcions cadascuna, amb Netflix com la preferida per veure sèries, pel·lícules o documentals a demanda. "Tots els estudis constaten la fuga de gran part de l'audiència de la televisió cap a les plataformes d’streaming", assegura Neira, que també apunta que aquest tipus d'empreses audiovisuals no ofereix dades de quin perfil és el que més consumeix aquest tipus de continguts. A pocs dies de celebrar el Dia de la Televisió, l'anomenada caixa ximple sembla resistir-se a desaparèixer, però haurà de canviar per sobreviure.

Les enquestes mostren clarament que la televisió segueix atraient la població més envellida. Són els més grans de 64 anys els que més la veuen, amb fins a 7,5 hores al dia, segons un estudi del 2020. Va ser un any pandèmic, que va provocar la tornada de molts ciutadans a aquest consum per seguir en directe les novetats de la crisis de la COVID-19. Així, respecte al 2019 i en termes generals, el visionat va augmentar un 6,7%, fins a una mitjana de 3,9 hores cada jornada, a prop del rècord que s'havia batut el 2012. No obstant, també les plataformes com HBO o Amazon Prime van notar com es van disparar les altes als seus serveis davant del confinament provocat pel virus. "La pandèmia va permetre un apropament d'aquestes demografies més adultes a consums sota demanda, tant en serveis de televisió a la carta com de plataformes d’streaming", explica l'experta. I l'increment de subscriptors continuarà o així ho preveuen els estudis. A nivell internacional, s’estima que Disney+ sobrepassarà Netflix el 2025 i arribarà als 284 milions de comptes. En total, els clients d'aquest tipus de contingut audiovisual seran de 1.000 milions a tot el món el 2026, la majoria als Estats Units i la Xina.