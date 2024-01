Menos productos, menos descuentos

«Estamos acostumbrados a ver multitud de productos con rebajas muy atractivas, pero debemos tener en cuenta que serán unas Navidades atípicas y no vamos a tener la misma variedad de productos ni descuentos a los que estamos acostumbrados; de hecho, los precios pueden llegar a subir», advierte Cristian Castillo, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, experto en logística. Según Google, para el 36 % de los consumidores, los descuentos y promociones son un factor clave en su compra y condicionan su decisión final a la calidad y cantidad de ofertas que reciban.

«Estamos en una situación sin precedentes de desabastecimiento global y llevamos un año arrastrándola», advierte Castillo. Según el experto, esta situación se ha dado principalmente por tres grandes motivos: el primero, el cuello de botella de la producción pospandemia: «El efecto de la COVID-19 supuso un parón para la industria y su producción, y ahora que se ha reavivado la economía, las fábricas no son capaces de reactivar su fabricación en el mismo grado en el que lo hace la demanda, y por ello no hay stock», explica. Por otro lado, la escasez de contenedores: «Durante la COVID-19, muchos de los contenedores que llegaron a Europa desde Asia no se devolvieron en su momento, con lo cual, en estos momentos, cuando intentamos reactivar los envíos, nos encontramos que no hay contenedores vacíos para esa demanda o que se encuentran en puertos ubicados en Europa o América donde no se hacen esas expediciones», detalla Castillo, también investigador del grupo Sustainability and Management (SUMA) de la UOC. Hoy, el precio de estos contenedores se ha multiplicado por diez, pasando de 2.000 dólares a 20.000. Y tres, la estrategia geopolítica del gigante chino: «China ha acaparado materias primas, como plásticos, maderas o semiconductores, para asegurarse su propio abastecimiento, y esto está provocando que otros países tengan problemas para que esta materia prima les llegue», explica el experto.