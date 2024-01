Un Black Friday més car

Sumant tot això, es preveu que aquest Black Friday s'encareixi per a segons quins productes i que hi hagi menys descomptes que en altres èpoques. «Quan es va sortir de la crisi de la COVID-19, les empreses van assumir les despeses per reactivar el consum, però al cap d'un any, i amb els preus de distribució pels núvols, és evident que no poden assumir aquest cost. Si, a més, hi sumem la pujada de preu de la llum o dels carburants, tot plegat acaba repercutint en el producte final i en els consumidors, ja que el preu dels productes puja», puntualitza Castillo. El final tampoc no és gaire encoratjador, almenys a curt termini: «Fins al final del 2022, sobretot depenent de com evolucioni la pandèmia en aquesta època hivernal, no aconseguirem sortir d'aquesta crisi tan greu», adverteix l'expert.

L'aparador online segueix triomfant

El que no sembla que canviï ni en aquest Black Friday ni en la campanya de Nadal és el canal online com a preferència. «El manteniment de la por del contagi, el fet que la venda presencial continuï sense oferir l'experiència de compra que podia oferir abans de la pandèmia i que les botigues online apliquin estratègies de venda convincents (per exemple, enviaments gratuïts) farà que aquesta campanya se centri principalment en el canal online», explica Soler. Segons dades de Google, aquest Black Friday, el 75 % dels consumidors comprarà en línia i només un 22 % ho farà en botiga física.

El perfil de comprador online està bastant equilibrat: el 52 % són dones i el 48 %, homes. En relació amb el dispositiu preferit per comprar, per a la meitat ja és el mòbil (50 %), que supera l'ordinador (47 %).

«Els productes tecnològics se situen encara en primer lloc en el rànquing de vendes de les empreses. Com que són productes generalment d'import elevat, resulta atractiu comprar-los en Black Friday, aprofitant el descompte», afirma Soler. «Precisament l'escassetat de semiconductors farà que els preus de producció dels productes tecnològics siguin més alts. Normalment les empreses tecnològiques aprofitarien el llançament de nous models per rebaixar els desfasats i desfer-se de l’estoc acumulat. Tot i això, les dificultats per produir poden endarrerir els llançaments i mantenir els models antics amb descomptes moderats», explica Eduard Àlvarez, també professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigador del grup Sustainability and Management (SUMA).

Segons l'informe Black Friday 2021 de Webloyalty, es produirà un increment de compres del 139 % en comparació amb la setmana prèvia. Tanmateix, per a Àlvarez, una racionalització en el consum tampoc no seria tan negativa: «Que hi hagi menys consum o un consum més responsable, en el sentit d'adquirir únicament els productes que realment es necessitin, no penso que sigui una mala dinàmica, almenys durant un cert temps, per frenar aquest comportament consumista tan insostenible.»