Actualmente, el control de los diferentes suministros de una instalación agropecuaria, especialmente en aspectos como el volumen de pienso necesario en una granja y el momento adecuado de reposición, son una de las principales causas de las ineficiencias que sufren los fabricantes y distribuidores de alimentos para los animales. Un problema en el que la implementación de las nuevas tecnologías puede jugar un papel esencial para minimizar su impacto.

«La utilización de sensores para el control remoto de estos inventarios en granja se ha demostrado viable y eficaz para eliminar esta brecha de información. Además, la incorporación de esta información fiable posibilita la aplicación de metodologías propias de la investigación y la optimización de procesos de reabastecimiento y planificación de servicios», explica David Raba.

«La industria de alimentación del ganado tiene un impacto ambiental muy grande por los volúmenes con los que se trabaja. Cuando hablamos de este tipo de retos, la tecnología escala muy bien, y permite mejorar eficiencias de manera notable», concreta Riera sobre la aplicación de la inteligencia artificial al control de piensos para el ganado.

Colaboración académica y empresarial

Este proyecto es una muestra palpable y exitosa de cómo la colaboración del mundo académico y científico, en consonancia con la empresa, puede contribuir con éxito a satisfacer necesidades reales. «Participar en este proyecto, no solo ha sido positivo para la empresa, sino que también ha aportado un gran saber hacer a nuestro grupo de investigación. Además, se ha demostrado cómo el conocimiento académico, que muchas veces se cree que es netamente teórico y poco práctico, puede ser aplicado a la solución de problemas reales, con restricciones que solo conocen las personas que viven el día a día de los sistemas productivos y logísticos», subrayan Juan y Tordecilla.

De este modo, gracias a este tipo de iniciativas, se ofrece la posibilidad de crear una sinergia beneficiosa para los sectores académico, privado y público, ya que se implementan soluciones ágiles y eficientes, ubicadas en la frontera del conocimiento, para resolver problemas con una alta complejidad cuya solución empírica o tradicional puede estar muy lejos de la óptima.

«El sector ganadero en España es fuerte, fuente de riqueza y goza de una reputación excelente. Y ahora los principales productores ya están moviendo ficha para aprovechar la ola de la digitalización en todos sus procesos, con objeto de mejorar su producto, sus procesos y, por supuesto, sus costes», vaticina Raba.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 9, industria, innovación e infraestructura, y 12, producción y consumo responsables.

