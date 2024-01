Reticències a les noves tecnologies

A més, aquest treball assenyala que a les instal·lacions agropecuàries, com ara les granges, l'adopció d'aquestes tecnologies no s'ha implementat prou. Entre les causes d'aquesta falta de desenvolupament es troba la reticència dels seus responsables per la seva falta de recorregut previ i desplegament, així com per la inexistent adopció de sistemes d'informació que arribin a recollir informació útil per al funcionament i la millora dels rendiments de la instal·lació.

De fet, en moltes ocasions, la complicació més gran en la implementació de noves tecnologies es deu a la resistència de les persones al canvi. «Tot i que la tecnologia que s'ha desenvolupat en la tesi implica millores per a tots els actors, la inversió inicial, encara que baixa, és inevitable i de vegades pot resultar complicat fer aquesta inversió si no s'alineen productors, venedors, etc. Si tothom és capaç de veure i acceptar la millora que pot significar per a cadascun d'ells, és difícil no apostar per aquesta tecnologia», recalca Daniel Riera, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, investigador del grup ICSO i també codirector de la tesi.

«La incorporació i la integració de tots els actors en aquesta digitalització és clau, ja que els beneficis que proporciona poden disminuir a causa d'una mala sincronització amb altres agents», adverteix Raba.