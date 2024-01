Consecuencias de la pandemia

Aunque la difusión de teorías falsas en internet ha sido una constante desde su origen, la pandemia de la COVID-19 ha potenciado la presencia e intensidad de las conspiraciones en las redes sociales. Tanto es así que, incluso poco después de declarar la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó la situación de «infodemia», debido a la cantidad de información falsa que empezó a circular con el brote causado por el coronavirus.

La estructura de este trabajo, con la primera encuesta realizada antes del brote de la COVID-19, en diciembre de 2019, permitió evaluar y analizar el comportamiento de los usuarios y la difusión de diversas teorías, no todas ellas fiables ni oficiales.

«En la primera encuesta, antes del brote de COVID-19, preguntamos a nuestros participantes por el uso de plataformas y servicios de mensajería. Y en la segunda, realizada en mayo de 2020, ya en plena pandemia, hicimos acopio de las teorías de la conspiración más comunes sobre el origen y el tratamiento de la COVID-19, y preguntamos a nuestros encuestados acerca de sus creencias sobre esas teorías», explica Cardenal sobre el desarrollo de este trabajo. Al preguntar por el uso de las plataformas antes del brote de COVID-19 nos aseguramos de que los encuestados eran usuarios de las plataformas con anterioridad a la aparición de teorías falsas sobre el origen y el tratamiento de la COVID-19. De esta forma, eliminamos la posibilidad de una relación inversa; es decir, que fuera la circulación de conspiraciones la que atrajera a los usuarios a ciertas plataformas.

La tormenta perfecta

La situación de incertidumbre y el mayor tiempo pasado en casa por parte de una gran mayoría de la población favoreció la difusión de este tipo de informaciones no verificadas. Por un lado, la ansiedad ante la amenaza aumentó la necesidad de saber, de tener explicaciones válidas sobre lo que estaba pasando, lo que incrementó la demanda de información durante la pandemia. Por otro lado, en los primeros meses de la pandemia, se detectó una escasez en la oferta debido a la falta de información oficial contrastada.

«Se dio la tormenta perfecta y este desequilibrio entre la demanda y la oferta se convirtió en una oportunidad para que circularan todo tipo de conjeturas y explicaciones falsas sobre el virus», explica la investigadora de la UOC.

Por otro lado, los autores advierten que comprender cómo se difunden este tipo de teorías conspiranoicas en las plataformas y redes sociales es clave para desarrollar estrategias capaces de corregir las percepciones erróneas y sus consecuencias. En concreto, este trabajo plantea el desarrollo de mecanismos específicos en cada red social que ayuden a identificar las noticias falsas y a corregir las percepciones erróneas por parte de los usuarios.

«Las plataformas deben trabajar más para hacer que sus productos sean más seguros, especialmente cuando se trata de salud pública», concluyen los expertos, que destacan que, en los últimos meses, las empresas ya han puesto en marcha medidas para etiquetar la información que no está verificada o alternativa, lo que incluye las conspiraciones.

Este tipo de trabajos de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 12 (producción y consumo responsables).

Referencia

Theocharis, Y., Cardenal, Ana, y otros (2021). «Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries», New Media & Society. https://doi.org/10.1177/14614448211045666

