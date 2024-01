Conseqüències de la pandèmia

Tot i que la difusió de teories falses a internet ha estat una constant des del començament, la pandèmia de la COVID-19 ha potenciat la presència i la intensitat de les conspiracions a les xarxes socials. Tant és així que, fins i tot poc després de declarar la pandèmia, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va qualificar la situació d'«infodèmia», a causa de la quantitat d'informació falsa que va començar a circular amb el brot causat pel coronavirus.

L'estructura d'aquest treball, amb la primera enquesta feta abans del brot de COVID-19, el desembre del 2019, va permetre avaluar i analitzar el comportament dels usuaris i la difusió de diverses teories, no totes fiables ni oficials.

«En la primera enquesta, abans del brot de COVID-19, preguntàvem als participants sobre l'ús de plataformes i serveis de missatgeria. I en la segona, feta el maig del 2020, ja en plena pandèmia, vam recopilar les teories de la conspiració més comunes sobre l'origen i el tractament de la COVID-19, i vam preguntar als nostres enquestats sobre les seves creences pel que fa a aquestes teories», explica Cardenal en relació amb el desenvolupament d'aquest treball. Com que vam preguntar sobre l'ús de les plataformes abans del brot de COVID-19 podem assegurar que els enquestats eren usuaris de les plataformes abans de l'aparició de teories falses sobre l'origen i el tractament de la COVID-19. D'aquesta manera, eliminem la possibilitat d'una relació inversa; és a dir, que fos la circulació de conspiracions el que atragués els usuaris cap a determinades plataformes.

La tempesta perfecta

La situació d'incertesa i el fet que una gran majoria de la població passés més temps a casa van afavorir la difusió d'aquest tipus d'informacions no verificades. D'una banda, l'ansietat davant l'amenaça va augmentar la necessitat de saber, de tenir explicacions vàlides sobre el que passava, la qual cosa va incrementar la demanda d'informació durant la pandèmia. D'altra banda, en els primers mesos de la pandèmia, es va detectar una escassetat en l'oferta a causa de la manca d'informació oficial contrastada.

«Es va donar la tempesta perfecta i aquest desequilibri entre la demanda i l'oferta es va convertir en una oportunitat perquè circulessin tota mena de conjectures i explicacions falses sobre el virus», explica la investigadora de la UOC.

D'altra banda, els autors adverteixen que comprendre com es difonen aquest tipus de teories conspiranoiques a les plataformes i xarxes socials és clau per desenvolupar estratègies capaces de corregir les percepcions errònies i les seves conseqüències. En concret, aquest treball planteja el desenvolupament de mecanismes específics a cada xarxa social que ajudin a identificar les notícies falses i a corregir les percepcions errònies per part dels usuaris.

«Les plataformes han de treballar més per fer que els seus productes siguin més segurs, especialment quan es tracta de salut pública», conclouen els experts, que destaquen que, els darrers mesos, les empreses ja han posat en marxa mesures per etiquetar la informació no verificada o alternativa, la qual cosa inclou les conspiracions.

Aquests tipus de treballs de la UOC afavoreixen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3 (salut i benestar), 4 (educació de qualitat) i 12 (producció i consum responsables).

