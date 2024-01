Aspectos que deben mejorarse

Sin embargo, la aceleración fruto de la situación excepcional también dejó aspectos que conviene mejorar. En ocasiones, las prisas provocaron duplicidades innecesarias, hubo problemas por los cambios de protocolos, y algunas aplicaciones prometedoras como las desarrolladas para el «rastreo» de contactos no llegaron a desplegarse y a demostrar una verdadera utilidad.

Otra de las valoraciones negativas tiene que ver con que algunos pacientes sintieron la digitalización como una sustitución no deseada y de menor calidad que la atención presencial. Sin embargo, hubo consenso en explicar que —si está bien desarrollada— la salud digital no implica una deshumanización de la sanidad, sino más bien al contrario: facilita que pueda dedicarse más tiempo a quien más lo necesita. Es un complemento, no una sustitución de la presencialidad.

Aunque se suele poner el foco de la salud digital en la tecnología, las sesiones dejaron claro que el principal reto no es tecnológico, sino de organización. Como resumió Albert Barberà, «la tecnología es solo una herramienta. La transformación digital es un tema de profesionales y ciudadanos que implica un cambio cultural y organizativo». Por ello es clave tener en cuenta a la ciudadanía, no solo prestando atención a asuntos como la brecha digital, sino también desarrollando productos conforme a sus necesidades. Es necesario que se sientan cómodos con los canales empleados y hacer que formen parte de la toma de decisiones desde el inicio, no solo al final.

Más organización, formación y recursos

También es importante la formación de los profesionales para que puedan ejercer como facilitadores, porque muchas veces la resistencia viene del desconocimiento, y que se sientan cómodos con las herramientas y con la forma de implantación, teniendo en cuenta, además, que la pandemia ha puesto el foco en la salud digital y ha aumentado la inversión. Una queja desde la atención primaria durante la pandemia es que el personal sanitario no siempre ha tenido clara la organización. A pesar de que ahora ha aumentado el número de ellos que cree en las ventajas del modelo, a falta de un plan organizativo claro se corre el riesgo de que muchos piensen que es más fácil resolverlo todo a la manera presencial y tradicional. Además, existe el temor a una sobrecarga de trabajo y falta de recursos. No se trata únicamente de implantar soluciones digitales, sino también de proporcionar los recursos necesarios para que se implementen correctamente y que los profesionales no sientan que más que una solución es una sobrecarga de trabajo añadida a la que vienen experimentando.

Telemedicina internacional para solventar carencias

Una posibilidad que cobra fuerza en relación con la salud digital es la de desarrollar una telemedicina internacional, que ayudaría a ampliar servicios al solventar carencias concretas de cada país. En la última sesión, Francesc Saigí —profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y coordinador de este primer ciclo— presentó los resultados de un informe recién publicado a partir de una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo era estudiar la posibilidad de desarrollar una telemedicina internacional entre distintos países de Latinoamérica. El trabajo, que recoge los resultados de una encuesta a 1.443 profesionales de 19 países, así como entrevistas a 29 expertos en este ámbito, muestra que existen evidencias de los beneficios de desarrollar un modelo de telemedicina internacional. Sin embargo, solo un 17 % de los profesionales usa estas herramientas, y apenas un 20 % tiene intención de usarlas y se está preparando para ello.

Algunas de las barreras para su implantación son tecnológicas, pero, como sucede en otros países, también tienen que ver con vacíos legales y organizativos. Además, muchas veces los cambios de gobierno implican retrocesos constantes en las políticas, y se vuelve a empezar de cero al no haber sistematizado lo ya aprendido.

Apuesta política para asegurar un cambio positivo

Para Albert Barberà, es evidente «la importancia de la salud digital y del análisis de los datos generados por los sistemas de salud para implantar buenas políticas públicas, y eso implica buscar un consenso social que determine cómo usar esos datos». De igual manera, «es fundamental que exista una apuesta política por la transformación digital, tanto en el ámbito nacional como en el supranacional», añadió, porque «el auge que ha vivido durante la pandemia puede ser un espejismo, pero también el inicio de un cambio necesario en nuestros sistemas de salud».

