Aspectes que cal millorar

No obstant això, l'acceleració fruit de la situació excepcional també va deixar aspectes pendents de millora. De vegades, les presses van comportar duplicitats innecessàries, hi va haver problemes pels canvis de protocols, i algunes aplicacions prometedores com les desenvolupades per al «rastreig» de contactes no es van arribar a desplegar ni van demostrar ser útils de veritat.

Una altra de les valoracions negatives té a veure amb el fet que alguns pacients van sentir la digitalització com una substitució no desitjada i de menys qualitat que l'atenció presencial. No obstant això, hi va haver consens a l'hora d'explicar que —si està ben desenvolupada— la salut digital no implica una deshumanització de la sanitat, sinó més aviat al contrari: facilita que es dediqui més temps a qui ho necessita més. És un complement, no una substitució de la presencialitat.

Encara que se sol posar el focus de la salut digital en la tecnologia, les sessions van deixar clar que el principal repte no és tecnològic, sinó d'organització. Tal com va resumir Albert Barberà, «la tecnologia és només una eina. La transformació digital és un tema de professionals i ciutadans que implica un canvi cultural i organitzatiu». Per això és clau tenir en compte la ciutadania, no solament parant atenció a assumptes com la bretxa digital, sinó també desenvolupant productes segons les seves necessitats. Cal que estiguin còmodes amb els canals utilitzats i fer que formin part de la presa de decisions des del començament, no només al final.

Més organització, formació i recursos

També és important la formació dels professionals perquè puguin exercir com a facilitadors, ja que moltes vegades la resistència ve del desconeixement, i que es trobin còmodes amb les eines i amb la forma d'implantació, tenint en compte, a més, que la pandèmia ha posat el focus en la salut digital i ha augmentat la inversió. Una queixa des de l'atenció primària durant la pandèmia és que els sanitaris no sempre han tingut clara l'organització. Malgrat que ara ha augmentat el nombre dels qui creuen en els avantatges del model, pel fet que manca un pla organitzatiu clar es corre el risc que molts pensin que és més fàcil resoldre-ho tot a la manera presencial i tradicional. A més, hi ha el temor d'una sobrecàrrega de treball i manca de recursos. No es tracta només d'implantar solucions digitals, sinó també de proporcionar els recursos necessaris perquè s'implementin correctament i que els professionals no sentin que més que una solució és una sobrecàrrega de treball afegida a la que ja feien.

Telemedicina internacional per resoldre mancances

Una possibilitat que adquireix força en l'àmbit de la salut digital és la de desenvolupar una telemedicina internacional, que ajudaria a ampliar serveis perquè resoldria les mancances concretes de cada país. En la darrera sessió, Francesc Saigí —professor dels Estudis de Ciències de la Salut a la UOC i coordinador d'aquest primer cicle— va presentar els resultats d'un informe publicat fa poc a partir d'una convocatòria del Banc Interamericà de Desenvolupament, l'objectiu del qual era estudiar la possibilitat de desenvolupar una telemedicina internacional entre diferents països d'Amèrica Llatina. El treball, que recull els resultats d'una enquesta a 1.443 professionals de 19 països, així com entrevistes a 29 experts en aquest àmbit, mostra que hi ha evidències dels beneficis de desenvolupar un model de telemedicina internacional. No obstant això, només un 17 % dels professionals fa servir aquestes eines, i amb prou feines un 20 % tenen intenció de fer-les servir i s'està preparant per fer-ho.

Algunes de les barreres per a la seva implantació són tecnològiques, però, com passa en altres països, també tenen a veure amb buits legals i organitzatius. A més, molt sovint els canvis de govern impliquen retrocessos constants en les polítiques, i es torna a començar des de zero si no s'ha sistematitzat el que s'ha après.

Aposta política per assegurar un canvi positiu

Per a Albert Barberà, és clara «la importància de la salut digital i de l'anàlisi de les dades generades pels sistemes de salut per implantar bones polítiques públiques, i això implica buscar un consens social que determini com s'han d'utilitzar aquestes dades». Igualment, «és fonamental que hi hagi una aposta política per la transformació digital, tant en l'àmbit nacional com en el supranacional», va afegir. Perquè «l'auge que s'ha viscut durant la pandèmia pot ser un miratge, però també l'inici d'un canvi necessari en els nostres sistemes de salut».

