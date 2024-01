Abrir un paquete e ir mostrando y narrando todo lo que hay dentro (el packaging, los envoltorios y los accesorios), esta es la fórmula mágica que tienen los vídeos de unboxing. Existen de todos los géneros posibles, desde tecnología a comida militar. Y, claro está, también los hay de juguetes, los conocidos como unboxing toys. Hoy en día, dos de los canales con más visitas de Estados Unidos son de unboxing de juguetes, y el 20 % de las cuentas de YouTube con más seguidores, también. "Funcionan porque a los niños les fascina abrir regalos y, en consecuencia, les gusta vivir esa experiencia ni que sea vicariamente a través de su youtuber favorito", afirma Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Estos unboxing toys se han convertido en una herramienta más de marketing para las marcas, que utilizan a los "niños youtubers" para publicitar sus productos, aprovechando que el 70% de los niños entre los dos y los once años ven vídeos de YouTube a diario. "Tienen un papel muy efectivo a la hora de impactar directamente en el público objetivo", afirma Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

YouTube es la plataforma favorita para nueve de cada diez preescolares para ver contenido, según el informe "Children and parents: media use and attitudes report". Pero ¿son conscientes, estos niños, de que en realidad es publicidad? "La publicidad convencional está regulada, pero un vídeo de YouTube es difícilmente regulable, y por ese motivo plantea unas cuestiones complicadas en términos de gestión y de influencia a un público que debería estar protegido", advierte Neira. Las etiquetas AD, publicidad o colaboración pagada no son muy habituales en este tipo de vídeos. "Los influencers todavía no son suficientemente transparentes en esta cuestión. Y probablemente no lo sean porque las marcas entienden que si estos contenidos son claramente percibidos como publicitarios, perderán buena parte de su potencial y efectividad", explica Lalueza, investigador del grupo GAME (Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento).

Desde 2019, ser youtuber o influencer ya aparece como una de las cinco profesiones preferidas por los niños de entre dos y ocho años. "Son modelos de éxito: son muy populares, tienen fans muy fieles, ganan mucho dinero, reciben regalos y atenciones constantemente... La vida que muestran es muy deseable", explica Lalueza, que añade: "Dan una falsa imagen de que todo es fácil y fantástico, cuando a menudo detrás hay muchas horas de esfuerzo y numerosos aspectos negativos". Según el informe "Children and parents: media use and attitudes report", casi la mitad (44%) de los niños encuestados afirmaban entrar en YouTube para mirar a vloggers o influencers; los que más lo hacen son los de entre doce y quince años (49%), seguidos de los de entre ocho y once (47%) y los de cinco a siete (34%). De ejemplos de éxito de youtubers menores hay muchos. El niño del canal de Ryan ToysReview, de ocho años, fue considerado el youtuber mejor pagado de 2020. Según Forbes, consiguió 29,5 millones de dólares de beneficio en el transcurso de un año (2019-2020). En España, las más populares son Las Ratitas, que tienen 24 millones de seguidores.