Obrir un paquet i anar mostrant i narrant tot el que hi ha a dins (el packaging, els embolcalls i els accessoris), aquesta és la fórmula màgica que tenen els vídeos d'unboxing. N'hi ha de tots els gèneres possibles, des de tecnologia a menjar militar. I, és clar, també n'hi ha de joguines, els coneguts com a unboxing toys. Avui dia, dos dels canals amb més visites dels Estats Units són d'unboxing de joguines, i el 20% dels comptes de YouTube amb més seguidors, també. "Funcionen perquè als infants els fascina obrir regals i, en conseqüència, els agrada viure aquesta experiència ni que sigui vicàriament a través del seu youtuber preferit", afirma Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Aquests unboxing toys s'han convertit en una eina de màrqueting més per a les marques, que fan servir els "nens youtubers" per publicitar els seus productes, aprofitant que el 70 % dels infants entre els dos i els onze anys veuen vídeos de YouTube cada dia. "Tenen un paper molt efectiu a l'hora d'impactar directament en el públic objectiu", afirma Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

YouTube és la plataforma preferida per a nou de cada deu preescolars per veure contingut, segons l'informe "Children and parents: media use and attitudes report". Però, són conscients, aquests nens, que en realitat és publicitat? "La publicitat convencional està regulada, però un vídeo de YouTube és difícilment regulable, i per aquest motiu planteja unes qüestions complicades en termes de gestió i d'influència a un públic que hauria d'estar protegit", adverteix Neira. Les etiquetes AD, publicitat o col·laboració pagada no són gaire habituals en aquesta mena de vídeos. "Els influencers encara no són prou transparents en aquesta qüestió. I probablement no ho són perquè les marques entenen que si aquests continguts són clarament percebuts com a publicitaris, perdran bona part del seu potencial i efectivitat", explica Lalueza, investigador del grup GAME (Grup d’investigació en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment).

Des del 2019, ser youtuber o influencer ja apareix com una de les cinc professions preferides pels infants d'entre dos i vuit anys. "Són models d'èxit: són molt populars, tenen fans molt fidels, guanyen molts diners, reben regals i atencions constantment... La vida que mostren és molt desitjable", explica Lalueza, que afegeix: "Donen una falsa imatge que tot és fàcil i fantàstic, quan sovint darrere hi ha moltes hores d'esforç i nombrosos aspectes negatius." Segons l'informe "Children and parents: media use and attitudes report", gairebé la meitat (44%) dels nens enquestats afirmaven entrar a YouTube per veure vloggers o influencers; els que ho fan més són els d'entre dotze i quinze anys (49 %), seguits dels d'entre vuit i onze (47%) i els de cinc a set (34%). D'exemples d'èxit de youtubers menors n'hi ha molts. El nen del canal de Ryan ToysReview, de vuit anys, va ser considerat el youtuber més ben pagat del 2020. Segons Forbes, va aconseguir 29,5 milions de dòlars de benefici en el transcurs d'un any (2019-2020). A Espanya, les més populars són Las Ratitas, que tenen 24 milions de seguidors.